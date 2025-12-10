Mark González y Maura Rivera arriendan lujosa casa en Viña del Mar: el precio por noche y las estrictas reglas para alquilar la propiedad

A través de la plataforma Airbnb, Mark González y Maura Rivera pusieron en arriendo una lujosa casa que poseen en Recreo, Viña del Mar. Se trata de una propiedad con 800 metros cuadrados construidos y más de 1.500 de terreno.

La casona tiene capacidad para 15 personas; dispone de cinco habitaciones, ocho camas y cuatro baños. Además, cuenta con terraza, piscina climatizada, vista al mar, sala de juegos y hasta un cine temático de fútbol.

LUN Ampliar

LUN Ampliar





Portal Inmobiliario Ampliar

Más de un millón de pesos por una noche

Por noche, arrendar la mansión de Mark González y Maura Rivera tiene un valor $1.100.000 en temporada baja y $1.700.000 en temporada alta.

Además, el exfutbolista y la bailarina fijaron estrictas reglas para quienes quieran alquilar la casona. “Lo mínimo es tener 25 años o más. No se puede fumar dentro de la casa y no están permitidas las despedidas de soltero”, comentó Eduardo Quevedo, gerente general de Redibuk, la empresa que gestiona el arriendo de la propiedad, en diálogo con LUN.

“Si los huéspedes se portan mal o hacen algún destrozo, como quemar el sofá o una alfombra, aplicamos una multa que puede llegar a una noche de arriendo, que se descontará directamente de la tarjeta de crédito”, agregó.