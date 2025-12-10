;

FOTOS. Mark González y Maura Rivera arriendan lujosa casa en Viña del Mar: el precio por noche y las estrictas reglas para alquilar la propiedad

La casona tiene capacidad para 15 personas y cuenta con piscina climatizada, sala de juegos y hasta un cine temático de fútbol.

Daniel Ramírez

Mark González y Maura Rivera arriendan lujosa casa en Viña del Mar: el precio por noche y las estrictas reglas para alquilar la propiedad

A través de la plataforma Airbnb, Mark González y Maura Rivera pusieron en arriendo una lujosa casa que poseen en Recreo, Viña del Mar. Se trata de una propiedad con 800 metros cuadrados construidos y más de 1.500 de terreno.

La casona tiene capacidad para 15 personas; dispone de cinco habitaciones, ocho camas y cuatro baños. Además, cuenta con terraza, piscina climatizada, vista al mar, sala de juegos y hasta un cine temático de fútbol.

ADN

LUN

ADN

LUN


ADN

Portal Inmobiliario

Más de un millón de pesos por una noche

Por noche, arrendar la mansión de Mark González y Maura Rivera tiene un valor $1.100.000 en temporada baja y $1.700.000 en temporada alta.

Además, el exfutbolista y la bailarina fijaron estrictas reglas para quienes quieran alquilar la casona. “Lo mínimo es tener 25 años o más. No se puede fumar dentro de la casa y no están permitidas las despedidas de soltero”, comentó Eduardo Quevedo, gerente general de Redibuk, la empresa que gestiona el arriendo de la propiedad, en diálogo con LUN.

“Si los huéspedes se portan mal o hacen algún destrozo, como quemar el sofá o una alfombra, aplicamos una multa que puede llegar a una noche de arriendo, que se descontará directamente de la tarjeta de crédito”, agregó.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad