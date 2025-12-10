;

Encuentran cadáver en un sitio eriazo en Maipú: vecino se percató del cuerpo mientras volaba un dron

Desde Carabineros señalaron que “dado el estado de avanzada descomposición, es poco posible establecer si hay participación de terceras personas”

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO

En horas de la tarde de este martes, se produjo el hallazgo de un cadáver al interior de un sitio eriazo en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

El teniente coronel Marcelino Espinoza, de la Prefectura Santiago Rinconada, señaló que personal policial fue “alertado por un vecino del sector que se encontraba volando un dron, consignó Meganoticias.

Revisa también

ADN

De acuerdo con la información entregada, el hombre estaba elevando la aeronave no tripulada cuando encontró el cuerpo en los alrededores de calle Primo de Rivera, por lo que dio aviso a Carabineros.

“Estado de avanzada descomposición”

Respecto a la identidad del cadáver, el teniente señaló que “preliminarmente, se trataría de una persona de sexo masculino”. Asimismo, explicó que “dado el estado de avanzada descomposición, es poco posible establecer si hay participación de terceras personas”.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, a fin de esclarecer la dinámica de la muerte del afectado y su identidad.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad