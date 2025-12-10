Encuentran cadáver en un sitio eriazo en Maipú: vecino se percató del cuerpo mientras volaba un dron

En horas de la tarde de este martes, se produjo el hallazgo de un cadáver al interior de un sitio eriazo en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

El teniente coronel Marcelino Espinoza, de la Prefectura Santiago Rinconada, señaló que personal policial fue “alertado por un vecino del sector que se encontraba volando un dron ”, consignó Meganoticias.

De acuerdo con la información entregada, el hombre estaba elevando la aeronave no tripulada cuando encontró el cuerpo en los alrededores de calle Primo de Rivera, por lo que dio aviso a Carabineros.

“Estado de avanzada descomposición”

Respecto a la identidad del cadáver, el teniente señaló que “preliminarmente, se trataría de una persona de sexo masculino”. Asimismo, explicó que “dado el estado de avanzada descomposición , es poco posible establecer si hay participación de terceras personas”.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, a fin de esclarecer la dinámica de la muerte del afectado y su identidad.