Balance fin de semana largo: se registraron 471 accidentes de tránsito que dejaron 17 muertos

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, junto con Carabineros, entregaron un balance sobre este fin de semana largo por la festividad de la Inmaculada Concepción.

Según lo detallado por el general Víctor Vielma, jefe de Zona de Tránsito Carreteras y seguridad Vial, salieron de Santiago más de 450 mil vehículos, principalmente por las Ruta 5 Norte y Sur, y Ruta 68.

Asimismo, informó que hubo 212 detenidos por conducción imprudente, consumo de alcohol y drogas, entre otras causas, y se cursaron 2.200 infracciones al tránsito.

Plan de Contingencia

A lo anterior se suma que se registraron 471 accidentes viales, con 360 lesionados y 17 fallecidos a causa de esos siniestros.

Al respecto, el subsecretario Danilo Núñez señaló que “con las empresas concesionarias y Carabineros, se trabajó en un plan para tener tránsitos fluidos y reaccionar rápidamente en el caso que se generaran congestiones”.

Cedida | El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, y el general Víctor Vielma Ampliar

Finalmente, calificó el resultado del Plan de Contingencia como positivo, agregando que ahora se preparan para las fiestas de fin de año, donde se estima que podrían salir más de 800 mil vehículos.