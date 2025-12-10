;

VIDEOS. El Arsenal sigue dominando la Champions League: todos los resultados de este miércoles y cómo quedó la tabla

Los “Gunners” mantienen su puntaje perfecto; el PSG se aleja de la punta tras tropezar en España y el Real Madrid cae en un partidazo contra el Manchester City.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Este miércoles se puso fin a la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League, con importantes resultados que movieron la parte alta de la tabla.

El mejor partido de la fecha lo disputaron Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu, en un duelo que terminó con victoria para los visitantes por 2-1 y que podría significar la salida de Xabi Alonso del banco de los “Merengues”.

Pese a que el cuadro español comenzó ganando con gol de Rodrygo, los “Citizens” pudieron remontar gracias a las anotaciones de Nico O’Rilley y Erling Haaland.

Revisa también:

ADN

El otro equipo inglés que vio acción fue el Arsenal, que superó sin complicaciones al Brujas en Bélgica para seguir firme en la cima de la clasificación y con puntaje perfecto. Un doblete de Noni Madueke y otro tanto de Gabriel Martinelli le dieron la victoria a los “Gunners”.

Quien no pudo sonreír fue el PSG, que cosechó una igualdad sin goles en su visita al Athletic de Bilbao y perdió terreno en su lucha por la punta.

Los resultados de la Champions League hoy miércoles 10 de diciembre

  • Villareal 2-3 Copenhague
  • Qarabag 2-4 Ajax
  • Real Madrid 1-2 Manchester City
  • Benfica 2-0 Napoli
  • Athetic de Bilbao 0-0 PSG
  • Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United
  • Borussia Dortmund 2-2 Bodo Glimt
  • Brujas 0-3 Arsenal
  • Juventus 2-0 Pafos

Así está la tabla de posiciones de la Champions League

  1. Arsenal - 15 pts.
  2. Bayern Múnich - 15 pts.
  3. PSG - 13 pts.
  4. Manchester City - 13 pts.
  5. Atalanta - 13 pts.
  6. Inter – 12 pts.
  7. Real Madrid - 12 pts.
  8. Atlético de Madrid - 12 pts.
  9. Liverpool - 12 pts.
  10. Borussia Dortmund - 11 pts.
  11. Tottenham - 11 pts.
  12. Newcastle - 10 pts.
  13. Chelsea – 10 pts.
  14. Sporting Lisboa - 10 pts.
  15. FC Barcelona - 10 pts.
  16. Olympique de Marsella - 9 pts.
  17. Juventus - 9 pts.
  18. Galatasaray – 9 pts.
  19. Mónaco - 9 pts.
  20. Bayer Leverkusen - 9 pts.
  21. PSV - 8 pts.
  22. Qarabağ FK – 7 pts.
  23. Napoli – 7 pts.
  24. Copenhague - 7 pts.
  25. Benfica - 6 pts.
  26. Royale Union Saint-Gilloise – 6 pts.
  27. Pafos FC – 6 pts.
  28. Olympiacos - 5 pts.
  29. Athletic Club – 5 pts.
  30. Club Brugge KV – 4 pts.
  31. Eintracht Frankfurt – 4 pts.
  32. SK Slavia Praha – 3 pts.
  33. AFC Ajax – 3 pts.
  34. Bodø/Glimt – 2 pts.
  35. Villarreal – 1 pts.
  36. Kairat Almaty – 1 pts.

