VIDEOS. Se mueve la parte alta de la Champions League: todos los resultados de este martes y cómo quedó la tabla

Bayern Múnich se repuso tras perder su invicto ante el Arsenal; Barcelona y Liverpool volvieron a los triunfos, mientras que la gran sorpresa la dio la Atalanta.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Este martes se dio inicio a la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League, con resultados que nuevamente remecen la parte alta de la tabla.

En el encuentro más destacado de la jornada, Liverpool viajó a Italia para sacudirse de su mal momento y conseguir un importante triunfo sobre el Inter de Milán, que después de comenzar con cuatro victorias seguidas ahora acumula dos derrotas consecutivas. El único gol del duelo fue obra de Dominik Szoboszlai mediante lanzamiento penal.

Otro de los ganadores del día fue el FC Barcelona, que pese a comenzar perdiendo ante el Eintracht Frankfurt, terminó dando vuelta el marcador y se impuso por 2-1, acercándose a la zona de clasificación directa a octavos de final. Para los “Culés” anotó Jules Koundé con un doblete, mientras que el tanto del conjunto alemán fue de Ansgar Knauff.

Revisa también:

ADN

Una de las grandes sorpresas de la jornada fue el triunfo de la Atalanta sobre el Chelsea por 2-1, resultado que deja a los italianos en el tercer lugar de la clasificación.

Además, el Bayern Múnich continuó con su sólida primera fase al derrotar al Sporting de Lisboa y volver a instalarse en la cima de la tabla, con los mismos puntos que el Arsenal, elenco que jugará mañana frente al Brujas.

Los resultados de la Champions League hoy martes 9 de diciembre

  • Kairat Almaty 0-1 Olympiacos
  • Bayern Múnich 3-1 Sporting Lisboa
  • Tottenham 3-0 Slavia Praga
  • Mónaco 1-0 Galatasaray
  • Atalanta 2-1 Chelsea
  • FC Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt
  • Inter de Milán 0-1 Liverpool
  • PSV 2-3 Atlético de Madrid
  • Union Saint Gilloise 2-3 Olympique de Marsella

Así está la tabla de posiciones de la Champions League

  1. Arsenal - 15 pts.
  2. Bayern Múnich - 15 pts.
  3. Atalanta - 13 pts.
  4. PSG - 12 pts.
  5. Inter – 12 pts.
  6. Real Madrid - 12 pts.
  7. Atlético de Madrid - 12 pts.
  8. Liverpool - 12 pts.
  9. Tottenham - 11 pts.
  10. Chelsea – 10 pts.
  11. Borussia Dortmund – 10 pts.
  12. Manchester City – 10 pts.
  13. Sporting Lisboa - 10 pts.
  14. FC Barcelona - 10 pts.
  15. Newcastle United – 9 pts.
  16. Olympique de Marsella - 9 pts.
  17. Galatasaray – 9 pts.
  18. Mónaco - 9 pts.
  19. PSV - 8 pts.
  20. Bayer 04 Leverkusen – 8 pts.
  21. Qarabağ FK – 7 pts.
  22. Napoli – 7 pts.
  23. Juventus – 6 pts.
  24. Royale Union Saint-Gilloise – 6 pts.
  25. Pafos FC – 6 pts.
  26. Olympiacos - 5 pts.
  27. Club Brugge KV – 4 pts.
  28. Eintracht Frankfurt – 4 pts.
  29. Athletic Club – 4 pts.
  30. FC Copenhague - 4 pts.
  31. Benfica – 3 pts.
  32. SK Slavia Praha – 3 pts.
  33. Bodø/Glimt – 2 pts.
  34. Villarreal – 1 pts.
  35. Kairat Almaty – 1 pts.
  36. AFC Ajax – 0 pts.

