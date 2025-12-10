;

VIDEO. PSG pierde terreno en la lucha por el liderato de la Champions League 2025-2026

El campeón defensor solo pudo empatar en su visita al Athletic Bilbao.

Carlos Madariaga

Por la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, el campeón defensor, PSG, se mantuvo en la zona alta que clasifica a los ocho mejores directamente a las llaves de octavos de final.

Los galos, a diferencia de una campaña de la temporada pasada donde apenas pudieron ingresar a los playoffs, hoy son terceros de la tabla.

El elenco de Luis Enrique no pudo imponerse en su visita a España para enfrentar al Athletic Bilbao.

Unai Simón fue la gran figura en el elenco local, considerando que contuvo varias de las llegadas del cuadro parisino.

La chance más clara llegó al minuto 65, cuando Bradley Barcola superó al portero hispano, pero su remate se estrelló en el horizontal.

Con este 0-0, el PSG llegó a 13 puntos, con cuatro victorias, un empate y una derrota. En tanto, la igualdad no ayuda demasiado al Athletic Bilbao, considerando que apenas tiene 5 unidades, ubicándose en el puesto 28 entre 36 clubes.

