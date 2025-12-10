;

“Son símbolos del club”: alcalde de Chillán homenajeó a los referentes de Ñublense que dejarán el equipo en 2026

Camilo Benavente recibió en su oficina a Bernardo Cerezo y Patricio Rubio para agradecerles todo lo que le entregaron a la comuna durante su etapa en los “Diablos Rojos”.

Javier Catalán

Ñublense terminó el Campeonato Nacional 2025 en plena medianía de la tabla, lejos de los puestos de descenso, pero sin opciones, desde muy temprano, de luchar por clasificar a alguna copa internacional.

Por lo mismo, la directiva de los “Diablos Rojos” planea un cambio radical para el plantel de 2026. Bernardo Cerezo y Patricio Rubio, dos de los jugadores más importantes del club, fueron de los primeros en ser notificados de que no continuarán.

Como figuras fundamentales durante estas temporadas en el cuadro sureño, fue el propio alcalde de Chillán, Camilo Benavente, quien recibió a los futbolistas en su oficina, homenajeándolos por lo que le entregaron al club.

Bernardo y Patricio son dos símbolos de estos últimos años en Ñublense, referentes de los niños y de la hinchada, por todas las alegrías que nos dieron defendiendo la camiseta del club que todos queremos”, comentó el edil.

“Estoy agradecido del alcalde por este reconocimiento que nos entregó. Él estaba agradecido por lo que le entregamos al club y a la ciudad, y nosotros con él. Nos vamos con el cariño y el respeto de la gente. El momento más hermoso fue jugar la Copa Libertadores y espero que el destino nos vuelva a juntar; ahora toca seguir otro rumbo”, afirmó Cerezo sobre lo vivido este miércoles en la Municipalidad.

Patricio Rubio siguió la misma línea, mostrando su gratitud por lo vivido en la Región de Ñuble. “Fue emocionante la despedida que me dio la hinchada; espero volver algún día, pero me voy feliz con ese cariño. Fue hermoso ese domingo, todo el cariño de los hinchas. Siento pena, pero espero volver. El gol que más recuerdo es el que hice en Copa Libertadores, el primero que Ñublense anotó en la historia del torneo. Y me voy como goleador histórico del club en Primera”, cerró.

