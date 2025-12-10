;

VIDEOS. Manchester City remonta ante Real Madrid y suma una victoria clave en la Champions League

El equipo de Pep Guardiola dio el golpe en su visita al Estadio Santiago Bernabéu.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

En uno de los duelos más atractivos de la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League, Manchester City dio el golpe como visitante y se impuso por 2-1 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.El equipo de Pep Guardiola tuvo un adverso inicio, pues comenzó el partido en desventaja tras el gol de Rodrygo (28′). El atacante brasileño irrumpió por el sector derecho y abrió el marcador con un potente remate para el festejo de los “Merengues”.

No obstante, los “Citizens” lograron reponerse rápidamente y encontraron el empate en los pies de Nico O’Reilly (35′), quien aprovechó un desafortunado rebote de Thibaut Courtois y empujó debajo del arco para poner el 1-1.Con la igualdad, el cuadro inglés tomó impulso y concretó la remontada antes del descanso gracias a Erling Haaland (43’). El goleador noruego se hizo cargo de un lanzamiento penal y no falló desde los doce pasos, decretando el que sería el definitivo 2-1.Con este resultado, Manchester City escaló al cuarto lugar de la tabla con 13 puntos, en puestos de clasificación directa a los octavos de final de la Champions Legue. En tanto, Real Madrid sufrió su segunda derrota en el torneo y se ubicó séptimo con 12 unidades.

Revisa los goles del triunfo de Manchester City ante Real Madrid



