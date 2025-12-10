En uno de los duelos más atractivos de la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League, Manchester City dio el golpe como visitante y se impuso por 2-1 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.El equipo de Pep Guardiola tuvo un adverso inicio, pues comenzó el partido en desventaja tras el gol de Rodrygo (28′). El atacante brasileño irrumpió por el sector derecho y abrió el marcador con un potente remate para el festejo de los “Merengues”.