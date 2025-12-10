;

Destruyen narcobúnker que operaba para el “Guatón Beltrán”, imputado por muerte de Krishna Aguilera

El operativo forma parte de un plan permanente para intervenir los múltiples domicilios usados como puntos narco.

Javiera Rivera

Canal 13

Canal 13

Un operativo municipal y policial permitió este miércoles derribar un narcobúnker que operaba en la comuna de San Bernardo de la Región Metropolitana.

Este formaba parte de la red del “Guatón Beltrán”, imputado por el crimen de Krishna Aguilera, la joven de 19 años encontrada enterrada en Calera de Tango.

El recinto funcionaba como punto de venta y consumo de droga. Según explicó el alcalde Christopher White a Canal 13, “esto no era una vivienda, sino un lugar donde se compraban y consumían drogas”.

White afirmó que, pese a que el “Guatón Beltrán” está en prisión preventiva, su red sigue activa. Por lo mismo, las autoridades acudieron de manera incógnita debido a amenazas previas.

“Era fundamental dar una señal a la comunidad de que estamos enfrentando esto con decisión”, señaló.

Por su parte, el delegado presidencial Gonzalo Durán detalló que el búnker contaba con estructura blindada, un punto de acopio y una escotilla de escape, lo que dificultaba el ingreso policial.

La demolición permitió además intervenir un tercer departamento usado para venta y almacenamiento de droga, donde se detuvo a una persona.

Finalmente, White añadió que aún existen múltiples inmuebles operando como puntos narco en la comuna, por lo que insistió en un trabajo sostenido entre municipio, Fiscalía y Carabineros para recuperar los barrios.

