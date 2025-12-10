Imágenes del “Turbazo” en tienda de lujo Sarika Rodrik: Delincuentes roban $200 millones en ropa de mall en Quilicura

Un violento y coordinado asalto tipo “turbazo” sacudió la tarde de este miércoles al mall Arauco Premium Outlet Buenaventura, ubicado en la comuna de Quilicura. El blanco de los delincuentes fue la tienda de Sarika Rodrik, reconocida comercialmente como la “primera boutique en traer el lujo a Chile”. El atraco, perpetrado a plena luz del día, dejó pérdidas preliminares avaluadas en cerca de $200 millones en vestuario de alta gama.

El incidente se registró a las 15:15 horas, momento en que se activaron las alarmas del local situado en el primer piso del centro comercial. Según la información policial preliminar recabada por la 49° Comisaría de Carabineros de Quilicura, el robo fue ejecutado con precisión militar: no duró más de tres minutos.

La dinámica del asalto

Las cámaras de seguridad y las primeras indagaciones revelaron que la banda llegó al exterior del recinto en tres vehículos. Desde uno de ellos descendieron cinco sujetos con el rostro cubierto, uno de los cuales intimidó a los presentes portando un arma de fuego corta.

Una vez al interior de la tienda, los antisociales procedieron a llenar rápidamente grandes bolsas con prendas de alto valor comercial. Tras concretar el saqueo, el grupo retornó a los automóviles y emprendió la huida a gran velocidad en dirección al poniente por la avenida San Ignacio.

Despliegue policial

Ante la gravedad del hecho, Carabineros dispuso un intenso despliegue operativo en la zona norte de la Región Metropolitana para intentar interceptar a los vehículos involucrados. Por instrucción del Ministerio Público, la policía uniformada continúa realizando diligencias investigativas en el sitio del suceso, incluyendo el empadronamiento de testigos y el análisis de las rutas de escape, para dar con el paradero de la banda criminal.