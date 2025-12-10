Comisión revisora aprueba y recomienda admitir AC contra ministro Simpertigue por caso muñeca bielorrusa

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue aprobó este miércoles las conclusiones de su informe y recomendó a la Sala de la Cámara admitir a trámite el libelo presentado por el denominado caso de la muñeca bielorrusa.

Con ello, el proceso avanzará a su votación clave este jueves, a las 11.00 horas. Durante la sesión, comparecieron el expresidente del máximo tribunal, Guillermo Silva, y el ministro en ejercicio Mario Carroza, ambos sin plena claridad respecto del motivo de su citación.

Pese a ello, Carroza entregó una de las declaraciones más relevantes de la jornada al realizar una autocrítica sobre el comportamiento interno del Poder Judicial.

“No hemos tenido un buen comportamiento”

“No hemos tenido un buen comportamiento”, afirmó el ministro, agregando que la fiscalización del Congreso “es la correcta” y que la ciudadanía espera de los jueces “un juez imparcial, un juez objetivo, un juez que sea independiente”.

Si la Cámara declara admisible la acusación, el proceso pasará al Senado, que deberá pronunciarse como jurado sobre la culpabilidad de Simpertigue en al menos uno de los tres capítulos del libelo.

En caso de ser condenado, el magistrado podría ser destituido y quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.