;

Comisión revisora aprueba y recomienda admitir AC contra ministro Simpertigue por caso muñeca bielorrusa

La instancia dio luz verde al informe que permitirá a la Cámara decidir el avance del proceso, en una sesión marcada por la autocrítica del ministro Mario Carroza.

Martín Neut

Juan Espinoza

Comisión revisora aprueba y recomienda admitir AC contra ministro Simpertigue

Comisión revisora aprueba y recomienda admitir AC contra ministro Simpertigue

01:51

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue aprobó este miércoles las conclusiones de su informe y recomendó a la Sala de la Cámara admitir a trámite el libelo presentado por el denominado caso de la muñeca bielorrusa.

Con ello, el proceso avanzará a su votación clave este jueves, a las 11.00 horas. Durante la sesión, comparecieron el expresidente del máximo tribunal, Guillermo Silva, y el ministro en ejercicio Mario Carroza, ambos sin plena claridad respecto del motivo de su citación.

Revisa también:

ADN

Pese a ello, Carroza entregó una de las declaraciones más relevantes de la jornada al realizar una autocrítica sobre el comportamiento interno del Poder Judicial.

“No hemos tenido un buen comportamiento”

“No hemos tenido un buen comportamiento”, afirmó el ministro, agregando que la fiscalización del Congreso “es la correcta” y que la ciudadanía espera de los jueces “un juez imparcial, un juez objetivo, un juez que sea independiente”.

Si la Cámara declara admisible la acusación, el proceso pasará al Senado, que deberá pronunciarse como jurado sobre la culpabilidad de Simpertigue en al menos uno de los tres capítulos del libelo.

En caso de ser condenado, el magistrado podría ser destituido y quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad