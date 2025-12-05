;

Suprema suspende por dos meses al ministro Diego Simpertigue en medio de investigación por la “trama bielorrusa”

La medida disciplinaria fue adoptada por el fiscal judicial tras interrogar al magistrado, quien interrumpió sus vacaciones para declarar.

Mario Vergara

Diego Simpertigue

Diego Simpertigue / Victor Salazar

El Poder Judicial determinó este viernes la suspensión inmediata de sus funciones, por un periodo de dos meses, del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue. La drástica medida se enmarca en el sumario administrativo que investiga sus presuntas vinculaciones con la denominada “trama bielorrusa”, caso que indaga irregularidades en litigios protagonizados por el consorcio Belaz Movitec (CBM).

La decisión fue adoptada por el fiscal judicial de la Suprema, Jorge Pizarro, quien lidera la investigación interna abierta el pasado 14 de noviembre. La sanción se precipitó luego de que Simpertigue interrumpiera sus vacaciones para presentarse ayer en el Palacio de Tribunales. Según trascendió, el magistrado declaró sin la presencia de su abogado defensor, tras lo cual se oficializó la suspensión que se hará efectiva a partir del próximo lunes 9 de diciembre, publica La Tercera.

La sombra del caso Vivanco

La situación de Simpertigue es una arista directa del escándalo que terminó con la destitución de la ministra Ángela Vivanco. El caso se origina en fallos judiciales favorables a CBM, empresa que hoy tiene a sus abogados, Eduardo Lagos y Mario Vargas, y a la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, en prisión preventiva por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

El sumario busca esclarecer si Simpertigue faltó a sus deberes funcionarios al intervenir o tener conflictos de interés en estas causas, un patrón que el máximo tribunal intenta erradicar tras la crisis de corrupción que afecta al organismo.

Cuenta regresiva en el Congreso

Paralelamente a la sanción administrativa, el ministro enfrenta un escenario crítico en el Legislativo. Una Acusación Constitucional en su contra busca su destitución definitiva basada en tres capítulos: faltas a la probidad en el litigio Codelco-Belaz Movitec, conflictos de interés en nombramientos de notarios e irregularidades en el caso de la Inmobiliaria Fundamenta.

La tensión aumentará el próximo martes 9 de diciembre, fecha en que Simpertigue debe exponer su defensa ante la comisión revisora. La presidenta de dicha instancia, diputada Maite Orsini, fue categórica: si el magistrado no asiste, se procederá “en rebeldía” y la votación se realizará de todas formas, pudiendo pasar a la Sala de la Cámara al día siguiente. Así, Simpertigue iniciará la próxima semana suspendido por sus pares y al borde de ser destituido por los parlamentarios.

