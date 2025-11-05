La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cuestionó duramente el operativo que culminó con la detención de su esposo, Gonzalo Migueles, en el marco del Caso Muñeca Bielorrusa, una de las aristas del denominado caso Hermosilla que indaga presunto tráfico de influencias y corrupción en el Poder Judicial.

A micrófonos de Radio ADN, Vivanco calificó el procedimiento como “un gran show” y acusó al Ministerio Público de buscar “hacer una cuestión mediática”.

“Fue el show del Ministerio Público. Con perros, con carabineros vestidos, con uniformes (…) la verdad es que no hacía ninguna falta”, afirmó, agregando que su esposo “siempre ha estado a disposición del Ministerio Público”, por lo que —según dijo— la orden de detención fue “totalmente innecesaria”.

La exministra también reiteró su inocencia frente a las acusaciones de coimas por $45 millones: “Yo no recibí ni 45 millones ni ningún millón. Todo lo que he recibido es lo que es fruto de mi trabajo”.

“No tengo miedo de nada”

Respecto de las supuestas reuniones con abogados litigantes, defendió su participación en instancias sociales: “Hemos estado en reuniones sociales de otros ministros de la Corte Suprema (...) pero eso no significa que uno esté coludido con esas personas”.

Vivanco afirmó además que no teme ser detenida si se dictara una orden en su contra. “Si hay una orden de detención, haría lo mismo que hizo mi pareja. Nosotros no somos prófugos, tenemos domicilio conocido, estamos siguiendo con nuestras vidas, trabajando, tenemos hijos, no somos gente tránsfuga”, dijo.

Añadió que “si hay alguna orden de detención o algo así, igual que lo hizo él, lo haría yo sin ningún inconveniente”. Cerró señalando que “no tengo miedo de nada” y que espera que el proceso “se resuelva en derecho y no para dar un espectáculo”.