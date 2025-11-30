¿Estará Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2026?: “Está confirmado hace rato”

Stefan Kramer fue uno de los artistas que se presentó durante el cierre de la Teletón 2025, haciendo reír al Estadio Nacional con su caracterización como Eduardo Artés y Cristián Castro.

Tras bajar del escenario, y siempre caracterizado como el cantante mexicano, Kramer bromeó con su nueva personificación. “Se preguntarán por qué hablo en argentino. Es que yo viví mucho tiempo ahí. Pero después ya me he pasado al mexicanito. Así que, gracias", señalo ante los medios.

“Lo he pasado bien. Siempre es duro entrar a un estadio. Hacer, pues, una rutina. Pero he tratado de hacerlo con todo mi corazón. Con todo mi cariño. Y espero que les haya gustado. Se trabajó mucho. Y, bueno, ya cuando uno está ya adentrito, bueno, ya es otra historia", agregó.

Además, reveló que hacer este tipo de presentaciones en la Teletón “cada vez se hace más difícil. Pero ayer estaba el otro Cristian, que es un usurpador, él no era. Y yo tenía que venir hoy día a demostrar quién soy”.

“Cuando uno viene entrando aquí, son de las pocas cosas que nos unen. Y es muy bonito. Es muy bonito entrar y que todo el mundo se quiera. Y me pasan cositas", aseveró.

Finalmente, y tras ser consultado sobre si estará en el Festival de Viña del Mar 2026, Kramer respondió: “¡Ay, qué mal informado este hombre! Está confirmado hace rato. Así que haremos lo posible por intentar hacer una linda rutina. Pero yo no voy a hacer nada", cerró.