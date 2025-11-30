;

VIDEO. ¿Estará Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2026?: “Está confirmado hace rato”

El humorista fue el encargado de hacer reír al Estadio Nacional durante el cierre de la Teletón 2025.

Juan Castillo

¿Estará Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2026?: “Está confirmado hace rato”

Stefan Kramer fue uno de los artistas que se presentó durante el cierre de la Teletón 2025, haciendo reír al Estadio Nacional con su caracterización como Eduardo Artés y Cristián Castro.

Tras bajar del escenario, y siempre caracterizado como el cantante mexicano, Kramer bromeó con su nueva personificación. “Se preguntarán por qué hablo en argentino. Es que yo viví mucho tiempo ahí. Pero después ya me he pasado al mexicanito. Así que, gracias", señalo ante los medios.

“Lo he pasado bien. Siempre es duro entrar a un estadio. Hacer, pues, una rutina. Pero he tratado de hacerlo con todo mi corazón. Con todo mi cariño. Y espero que les haya gustado. Se trabajó mucho. Y, bueno, ya cuando uno está ya adentrito, bueno, ya es otra historia", agregó.

Revisa también:

ADN

Además, reveló que hacer este tipo de presentaciones en la Teletón “cada vez se hace más difícil. Pero ayer estaba el otro Cristian, que es un usurpador, él no era. Y yo tenía que venir hoy día a demostrar quién soy”.

Cuando uno viene entrando aquí, son de las pocas cosas que nos unen. Y es muy bonito. Es muy bonito entrar y que todo el mundo se quiera. Y me pasan cositas", aseveró.

Finalmente, y tras ser consultado sobre si estará en el Festival de Viña del Mar 2026, Kramer respondió: “¡Ay, qué mal informado este hombre! Está confirmado hace rato. Así que haremos lo posible por intentar hacer una linda rutina. Pero yo no voy a hacer nada", cerró.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad