“El gordito ese”: Bombo Fica lanza feroz crítica tras el debate Anatel entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El comediante acompañó a la candidata oficialista durante la noche del martes.

Javier Méndez

“El gordito ese”: Bombo Fica lanza feroz crítica tras el debate Anatel entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

La noche del martes, uno de los nombres que dijo presente en la previa al debate Anatel entre José Antonio Kast y Jeannette Jara fue Daniel Fica Roa, conocido en todo Chile como Bombo Fica.

El comediante acompañó a la candidata oficialista hasta las dependencias de TVN, desde donde se transmitiría la instancia de diálogo y, al encontrarse, el creador de Masterplop la abrazó con cariño ante las cámaras.

Durante uno de los recesos de este encuentro clave de cara a la instancia de este domingo 14 de diciembre, el artista oriundo de Purén entregó su impresión sobre lo que se veía en pantalla.

Según rescató La Cuarta, el humorista señaló: “Estamos acá, viendo el debate. Un debate bastante desordenado, creo que este modelo de debate no era el mejor. Mi impresión".

“Lo que me llama la atención es que el candidato, que no es mi candidato, tiene ciertas imprecisiones que no son menor”, comentó frente al desempeño de Kast.

Él dice que no va a eliminar las 40 horas y en su programa sí sale especificado que sí van a interrumpir el proceso de las 40 horas”, expresó.

Según el Bombo, el postulante republicano estaría mal asesorado.

“Con respecto a la cantidad de muertes durante un año, 1 millón 200 mil, yo no sé quién le está soplando, no sé si será el gordito ese, pero no tiene nada que ver”, añadió en referencia a Cristián Valenzuela.

