;

“Volver a sonar en un equipo grande es algo que me propuse”

En conversación con ADN Deportes, Sebastián Pérez abordó los rumores sobre un eventual interés de la U por él.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Sebastián Pérez fue uno de los protagonistas de la Gala Crack 2025 al ser escogido como el ganador del premio a la mejor atajada de la temporada.

Tras recibir el reconocimiento, el “Zanahoria” conversó con ADN Deportes. “Orgulloso. En 2024 no se dio en Católica por lesiones y el buen nivel de Gillier. En Palestino quise encontrar regularidad, jugué muchos partidos y contento por eso. Hicimos un muy buen año”, dijo el portero de Palestino.

“Es bueno un poco de cariño, pero encontré un espacio en Palestino, la regularidad que uno siempre busca. Me apuré mucho en mi lesión, estar jugando es lo más lindo. Hicimos una buena Copa Sudamericana, pero quedamos con un gusto amargo a nivel nacional porque pensamos que podíamos llegar un poquito más lejos, Chile 2 o Chile 3″, comentó el jugador de 35 años, proyectando su futuro en el cuadro árabe.

Me queda un año más de contrato, estoy contento en Palestino. Si viene algo mejor, que sea lo que Dios quiera. Me encantan este tipo de desafíos, tiene que ser algo mejor que Palestino”, enfatizó Sebastián Pérez, que también abordó los rumores que hablan de su nombre como posible arquero para la U de Chile.

Volver a sonar en un equipo grande es algo que me propuse cuando llegué a Palestino. No es fácil sonar, tienen grandes arqueros, pero esperar que sea lo mejor para mi carrera y que el 2026 sea de la mejor manera”, planteó el viñamarino, asegurando que sería de una perspectiva distinta de su paso por la UC.

“Revancha no, uno tiene que quemar etapas en su carrera. Llegué a Primera División con 28 años, hay que disfrutar el momento”, cerró “Zanahoria” Pérez en ADN Deportes.

