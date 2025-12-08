;

FOTO. Cuatro del campeón, cuatro de la U, uno de Colo Colo y Zampedri: este es el ‘once ideal’ de la Gala Crack 2025

Este lunes, la ANFP y TNT Sports entregaron los premios a los mejores del año.

Gonzalo Miranda

¿Están de acuerdo? Este lunes por la noche, la ANFP, en conjunto con TNT Sports, realizó la ‘Gala Crack 2025, instancia donde se premió a los mejores de la temporada que está terminando en el fútbol chileno.

Dentro de los premios más destacados, estuvo por supuesto el ‘Once Ideal’ del 2025, el cual fue elegido por votación de los capitanes de los clubes y periodistas del Círculo de Periodistas Deportivo, y esos nombres se repartieron principalmente entre Coquimbo Unido y la Universidad de Chile.

El campeón del fútbol chileno aportó con cuatro jugadores, mientras que los azules lo hicieron con cuatro más. El equipo fue completado por Fernando Zampedri, goleador del torneo, y Lucas Cepeda, el más rescatable de un Colo Colo para el olvido este 2025.

El once está compuesto por Diego Sánchez en la portería; línea de cuatro con Fabián Hormazábal, Bruno Cabrera, Matías Zaldivia y Juan Cornejo, en la zona de volante está Sebastián Galani, Matías Palavecino y Charles Aránguiz, para dejar en delantera a Lucas Cepeda, Fernando Zampedri y Lucas Assadi.

Todos ellos dirigidos por el mejor entrenador de la temporada, Esteban González, de Coquimbo Unido.

