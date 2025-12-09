;

“El fútbol es el que pierde en esto”: la crítica en TNT Sports ante la ausencia de jugadores de la U en la Gala Crack 2025

Robert Nicholson, gerente de la señal oficial del fútbol chileno, cuestionó el que gran parte de los condecorados del cuadro azul no se hayan presentado.

Carlos Madariaga

El desarrollo de la Gala Crack 2025 estuvo marcado por la ausencia de gran parte de los jugadores de la U de Chile.

Todo condicionado por las declaraciones de Charles Aránguiz, quien anunció públicamente días atrás que no iría a la actividad.

“No tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia de la ANFP y del SIFUP, no tengo ganas de mostrar una sonrisa mentirosa. Nos han pasado a llevar este año”, apuntó en su minuto el “Príncipe”.

Al respecto, en TNT Sports, organizadores de la Gala Crack 2025 en virtud de su rol como dueños de los derechos del fútbol chileno, valoraron la gestión para resumir lo más destacado del año.

“Es muy corto todo lo que se ve para todo el trabajo que hace el equipo. Hay que cuidar esta fecha 31, como la llamamos nosotros. Es un hito muy relevante para festejar a los mejores del año”, explicó el gerente de TNT Sports, Robert Nicholson, que lamentó el hecho de no tener a todos los futbolistas que fueron incluidos en la oncena ideal de la temporada.

“No podemos obviar el que no hayan estado todos los jugadores del 11 ideal. Ellos son los protagonistas. Queremos desafiarnos para que la foto del próximo año sea con los 11 jugadores y el crack del año”, expresó, cuestionando la ausencia de Charles Aránguiz y de los jugadores de la U de Chile.

“La señal fue muy evidente y desde ahí comenzamos a hacer las gestiones por distintas vías. Intentamos hasta último momento. Respetamos las decisiones. En algún caso no la voy a compartir, obviamente el fútbol es el que pierde en esto, queremos que los jugadores premien a sus pares”, cerró Robert Nicholson.

