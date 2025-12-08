;

No podía ser otro: Charles Aránguiz se quedó con el ‘Premio Jugador Crack 2025′ del fútbol chileno

El volante y capitán de la Universidad de Chile fue el más votado por los hinchas. No recibió el premio al estar ausente, tal como lo adelantó.

Gonzalo Miranda

@udechile

@udechile

Volvió para esto. Este lunes por la noche, la ANFP, en conjunto con TNT Sports, realizó la ‘Gala Crack 2025′, instancia donde se premió a los mejores de la temporada que está terminando en el fútbol chileno.

Dentro de los premios más destacados, estuvo por supuesto el ‘Jugador Crack’ del 2025, el cual fue elegido por votación de los capitanes de los clubes y periodistas del Círculo de Periodistas Deportivo, y ese nombre llegó desde la Universidad de Chile.

Charles Aránguiz, uno de los capitanes universitarios, se quedó con el trofeo al mejor jugador del año en el fútbol chileno, galardón que no recibió en sus manos producto de su ausencia en el evento.

Hace algunos días, el ‘Príncipe’ adelantó que no asistiría a la premiación como gesto de molestia con la ANFP y el Sifup: "No tengo ganas de verle la cara a personas que pudieron hacer algo más durante el año. No sé si el respeto, pero me sentí pasado a llevar”, dijo por esos días Aránguiz.

El mediocampista fue uno de los goleadores del equipo con seis tantos, por detrás de Lucas Di Yorio (12), Rodrigo Contreras (9) y Leandro Fernández (7).

Entre todas las competencias que disputó la U, jugó 42 encuentros, donde marcó 11 goles y dio cinco asistencias en 3.445 minutos disputados.

