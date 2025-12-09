;

VIDEO. Liverpool vence en la agonía a Inter y regresa a los triunfos en la Champions League

El equipo de Arne Slot se quedó con la victoria gracias a un penal convertido por Dominik Szoboszlai.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este martes, en el marco de la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League, Liverpool dio el golpe como visitante y se llevó una agónica victoria por 1-0 ante Inter de Milán en el Estadio Giuseppe Meazza.

En un discreto partido, el equipo de Arne Slot logró quedarse con los tres puntos gracias al solitario gol de Dominik Szoboszlai (88′), quien convirtió desde el punto penal para vencer la resistencia del portero Yann Sommer.

Con este resultado, los “Reds” escalaron al octavo lugar de la tabla con 12 puntos, igualando en unidades a los “Nerazzurri”, que ocupan el quinto puesto, pero cuentan con una mejor diferencia de goles.

La Champions League volverá en 2026 con la séptima y penúltima fecha de la fase de grupos: Liverpool visitará al Olympique de Marsella el miércoles 21 de enero, mientras que Inter recibirá al Arsenal el martes 20.

