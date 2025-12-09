Red Bull sufre su primera baja tras el título de Norris en la Fórmula 1 / Peter Fox

A pocos días de finalizada la temporada 2025 de la Fórmula 1, comenzaron a darse las repercusiones luego del título de Lando Norris, acabando con la hegemonía de Max Verstappen.

En Red Bull no quedaron para nada conformes con el desempeño de sus bólidos, considerando que Yuki Tsunoda no estuvo a la altura como compañero del neerlandés, que quedó a dos puntos de haber retenido la corona.

Es así como este martes, la escudería austríaca confirmó las dudas instaladas en torno a la continuidad del histórico asesor ejecutivo del equipo, Helmut Marko.

“Es un conjunto complejo de cosas diferentes. Tengo que consultarlo con la almohada y luego veremos“, había admitido a Motorsport tras el GP de Abu Dhabi, cuestión que finalmente se concretó esta jornada, poniendo fin a 20 años de carrera en Red Bull.

A la salida de Helmut Marko se podría suceder también otro cambio radical en el equipo, pues sitios especializados también apuntan a que Giampiero Lambiase, ingeniero de carrera de Max Verstappen durante casi 10 años, podría dejar dicho rol en 2026.