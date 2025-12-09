;

Red Bull sufre su primera baja tras el título de Norris en la Fórmula 1

Helmut Marko anunció su salida de la escudería luego de 20 años.

Carlos Madariaga

Red Bull sufre su primera baja tras el título de Norris en la Fórmula 1

Red Bull sufre su primera baja tras el título de Norris en la Fórmula 1 / Peter Fox

A pocos días de finalizada la temporada 2025 de la Fórmula 1, comenzaron a darse las repercusiones luego del título de Lando Norris, acabando con la hegemonía de Max Verstappen.

En Red Bull no quedaron para nada conformes con el desempeño de sus bólidos, considerando que Yuki Tsunoda no estuvo a la altura como compañero del neerlandés, que quedó a dos puntos de haber retenido la corona.

Revisa también:

ADN

Es así como este martes, la escudería austríaca confirmó las dudas instaladas en torno a la continuidad del histórico asesor ejecutivo del equipo, Helmut Marko.

“Es un conjunto complejo de cosas diferentes. Tengo que consultarlo con la almohada y luego veremos“, había admitido a Motorsport tras el GP de Abu Dhabi, cuestión que finalmente se concretó esta jornada, poniendo fin a 20 años de carrera en Red Bull.

A la salida de Helmut Marko se podría suceder también otro cambio radical en el equipo, pues sitios especializados también apuntan a que Giampiero Lambiase, ingeniero de carrera de Max Verstappen durante casi 10 años, podría dejar dicho rol en 2026.

Contenido patrocinado

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad