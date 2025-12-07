;

FOTO. El décimo británico: Lando Norris se sumó al largo listado de campeones de la Fórmula 1

El joven piloto inglés consolida una carrera que comenzó hace años, y que este 2025 arranca un camino donde buscará quedar entre los más laureados de la máxima categoría.

Gonzalo Miranda

Los campeones de la Fórmula 1

Los campeones de la Fórmula 1

Este domingo por la mañana, noche en los Emiratos Árabes Unidos, se corrió el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, instancia donde Lando Norris, piloto de McLaren, se consagró como el mejor piloto del año.

Con un cuidado y meritorio tercer puesto, el joven piloto británico se consagró como el nuevo campeón de la Fórmula, pese a que Max Verstappen, su gran competencia, terminó ganando la carrera en Yas Marina.

Con su título, Lando Norris se transformó en el décimo piloto británico en consagrarse como el mejor del mundo a nivel de pilotos, tras de nombres como Lewis Hamilton (7), Jack Stewart (3), Jim Clark y Graham Hill (2).

Es la primera corona de un Lando que puso la primera piedra para intentar llegar a sitiales como los que tiene el campeón saliente, Max Verstappen con cuatro títulos, o Sebastian Vettel y Alan Prost (4), pero aún lejísimo del argentino Juan Manuel Fangio (5) y de los máximos ganadores en la historia, Lewis Hamilton y Michael Schumacher, ambos con siete (7).

A nivel sudamericano, Argentina y Brasil levantan sus banderas como países con pilotos campeones del mundo: Fangio (5) por los trasandinos, mientras que de la ‘verdeamarelha’ está las leyendas, Ayrton Senna y Nelson Piquet (3), además de Emerson Fittipaldi (2).

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Todos los campeones de la Fórmula 1

  • Michael Schumacher | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
  • Lewis Hamilton | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
  • Juan Manuel Fangio | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957
  • Alain Prost | 1985, 1986, 1989, 1993
  • Sebastian Vettel | 2010, 2011, 2012, 2013
  • Max Verstappen | 2021, 2022, 2023, 2024
  • Jack Brabham | 1959, 1960, 1966
  • Jackie Stewart 1969, 1971, 1973
  • Niki Lauda 1975, 1977, 1984
  • Nelson Piquet | 1981, 1983, 1987
  • Ayrton Senna | 1988, 1990, 1991
  • Alberto Ascari 1952, 1953
  • Jim Clark | 1963, 1965
  • Graham Hill 1962, 1968
  • Emerson Fittipaldi 1972, 1974
  • Mika Häkkinen 1998, 1999
  • Fernando Alonso 2005, 2006
  • LANDO NORRIS | 2025
  • Giuseppe Farina 1950
  • Mike Hawthorn 1958
  • Phil Hill 1961
  • John Surtees 1964
  • Denny Hulme 1967
  • Jochen Rindt 1970
  • James Hunt 1976
  • Mario Andretti 1978
  • Jody Scheckter 1979
  • Alan Jones 1980
  • Keke Rosberg 1982
  • Nigel Mansell 1992
  • Damon Hill 1996
  • Jacques Villeneuve 1997
  • Kimi Räikkönen 2007
  • Jenson Button 2009
  • Nico Rosbger 2016

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad