Este domingo por la mañana, noche en los Emiratos Árabes Unidos, se corrió el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, instancia donde Lando Norris, piloto de McLaren, se consagró como el mejor piloto del año.

Con un cuidado y meritorio tercer puesto, el joven piloto británico se consagró como el nuevo campeón de la Fórmula, pese a que Max Verstappen, su gran competencia, terminó ganando la carrera en Yas Marina.

Con su título, Lando Norris se transformó en el décimo piloto británico en consagrarse como el mejor del mundo a nivel de pilotos, tras de nombres como Lewis Hamilton (7), Jack Stewart (3), Jim Clark y Graham Hill (2).

Es la primera corona de un Lando que puso la primera piedra para intentar llegar a sitiales como los que tiene el campeón saliente, Max Verstappen con cuatro títulos, o Sebastian Vettel y Alan Prost (4), pero aún lejísimo del argentino Juan Manuel Fangio (5) y de los máximos ganadores en la historia, Lewis Hamilton y Michael Schumacher, ambos con siete (7).

A nivel sudamericano, Argentina y Brasil levantan sus banderas como países con pilotos campeones del mundo: Fangio (5) por los trasandinos, mientras que de la ‘verdeamarelha’ está las leyendas, Ayrton Senna y Nelson Piquet (3), además de Emerson Fittipaldi (2).

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Todos los campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

| Lewis Hamilton | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

| Juan Manuel Fangio | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957

| Alain Prost | 1985, 1986, 1989, 1993

| Sebastian Vettel | 2010, 2011, 2012, 2013

| Max Verstappen | 2021, 2022, 2023, 2024

| Jack Brabham | 1959, 1960, 1966

| Jackie Stewart | 1969, 1971, 1973

| Niki Lauda | 1975, 1977, 1984

| Nelson Piquet | 1981, 1983, 1987

| Ayrton Senna | 1988, 1990, 1991

| Alberto Ascari | 1952, 1953

| Jim Clark | 1963, 1965

| Graham Hill | 1962, 1968

| Emerson Fittipaldi | 1972, 1974

| Mika Häkkinen | 1998, 1999

| Fernando Alonso | 2005, 2006

| LANDO NORRIS | 2025