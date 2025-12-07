Este domingo por la noche, después de 24 largas carreras a lo largo de la temporada, Lando Norris remató en el tercer puesto del Gran Premio de Abu Dabi, resultado suficiente para consagrarse como el mejor piloto del 2025 en la Fórmula 1.

El joven de 26 años se transformó en el décimo piloto británico en consolidarse como el mejor de la máxima categoría en la historia, y comienza a pavimentar un camino en el que buscará entrar entre los mejores, como Michael Schumacher, Lewis Hamilton o Juan Manuel Fangio.

El camino fue arduo, extenso y denso durante el 2025, exactamente dos décadas después que comenzara su historia en el automovilismo. En ADN.cl, te contamos cómo Lando llegó a ser el mejor de la Fórmula 1.

Inicios en el karting

Con apenas seis años, Lando Norris se subió por primera vez a un karting para participar en la disciplina a nivel regional en Gran Bretaña. Como era de esperar, entre 2013 y 2014 probó suerte y rápidamente ganó títulos en el Campeonato Mundial KF, siendo el piloto más joven en obtener el título después de un nombre como Lewis Hamilton.

Fue en el 2015 cuando dio el salto a los monoplazas y se quedó con el título del Campeonato de Fórmula 4 Británica junto al equipo Carlin.

El salto a la Fórmula 3

Al año siguiente, el 2016, se sumó a la Fórmula Renault 2.0 y a los campeonatos NEC y Eurocopa con el equipo Josef Kaufmann, donde ganó ambas coronas.

Ese mismo año, participó en la última fecha de la Fórmula 3 europea, instancia donde Carlin Motorsport lo confirmó como piloto titular para la temporada siguiente. Ese 2017 ganó 9 de las 30 carreras, para consagrarse campeón de la F3.

Consolidación en la Fórmula 2

Ya con un nombre en Europa, Carlin Motorsport le dio más confianza aún para sumarse a la Fórmula 2, categoría previa a la Fórmula 1. Tras 24 carreras, se quedó con el segundo lugar, lo que fue suficiente para que McLaren lo invitara a ser parte del programa de jóvenes pilotos de la escudería británica.

En septiembre del 2018, McLaren lo confirma como piloto oficial de la escudería para el siguiente año para ser compañero del español Carlos Sainz Jr.

Debut en la Fórmula 1

En su segunda carrera con McLaren, Lando demostraría lo que se venía: obtuvo sus primeros puntos en el GP de Baréin al terminar en el sexto lugar. Tras una excelente temporada, finalizaría undécimo en el Mundial de Pilotos del 2019.

Al año siguiente, el 2020, Norris conseguiría su primer podio. Fue en el Gran Premio de Austria donde, gracias a la penalización que recibió Lewis Hamilton, logró subirse al tercer puesto, marcando así su primer gran hito en la máxima categoría.

Tuvo que esperar hasta septiembre del 2021 para anotarse su primera pole position. Fue en el Gran Premio de Rusia, en Sochi, donde Lando estuvo a punto de anotarse su primera victoria, pero una mala estrategia del equipo, producto de la lluvia, lo privó.

La constancia e insistencia lo llevaron a ganar su primera carrera en el 2024. En el Gran Premio de Miami, Lando se consagraría como el mejor en un GP, levantando así su primer trofeo en la máxima categoría.

Lando, el mejor de todos

Fue el más constante del año, pese a algunos bajones que tuvo a mediados del mismo. Lando comenzó con todo el 2025 ganando en Australia y sumando dos segundos lugares en China y Japón para empezar a presentar su candidatura.

Sin embargo, su compañero de equipo, Oscar Piastri, le compitió mano a mano durante el resto de la temporada, pero regresando de las vacaciones de medio año, inexplicablemente perdió el auto y permitió la arremetida final de Lando que terminó con la corona del 2025.

Norris ganó en Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México y Brasil, para sumar 423 puntos, gracias también a sus podios en China, Japón, Bareín, Miami, Emilia-Romaña, España, Bélgica, Italia, Singapur, Estados Unidos, y finalmente Abu Dabi.