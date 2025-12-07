Es el 35º campeón de Fórmula 1 de la historia, y el 2026 saldrá a defender su corona. Este domingo en Abu Dabi, Lando Norris se consagró como el mejor piloto de la temporada.

El joven británico se sumó a un largo listado de campeones de la máxima categoría, y tras bajarse del auto no tuvo más opción que mostrar su emoción al consagrarse campeón: “Hace tiempo que no lloraba”, dijo con una sonrisa.

“Ha sido un largo viaje. Ante todo quiero agradecer a mis chicos. A todos en McLaren, a mis padres... ¡No estoy llorando!. Mi madre, mi padre: ellos son quienes me han apoyado desde el principio”, aseveró el inglés.

Agregó que ser campeón “se siente increíble. ¡Ahora sé un poco cómo se siente Max (Verstappen)! Quiero felicitar a Max y a Oscar (Piastri), mis dos mayores rivales de la temporada. Ha sido un placer competir contra ambos. Ha sido un honor, he aprendido mucho de ellos”, comentó.

Cerró indicando que “lo he disfrutado. Ha sido un año largo. Pero lo logramos. Estoy muy orgulloso de todos”, finalizó Lando Norris, nuevo campeón de la Fórmula 1.

