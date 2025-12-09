;

Nuevo bochorno en la Cámara de Diputados: sesión vuelve a fracasar por falta de quórum y deja 6 proyectos sin votarse

Quedaron pendientes iniciativas sobre adultos mayores, seguridad municipal e infraestructura penitenciaria.

Cristóbal Álvarez

Juan Espinoza

Durante este martes, la sesión de sala de la Cámara de Diputados fracasó por falta de quórum, lo que impidió iniciar el trabajo legislativo programado para la jornada.

Esta es la segunda vez en el año que ocurre, luego del episodio del 15 de octubre, donde tampoco se logró sesionar.

“No vamos a poder abrir sesión de sala, no es ninguna gracia… la sesión fracasó y en la tarde las comisiones siguen exactamente igual”, señaló el presidente de la corporación, José Miguel Castro, al suspender definitivamente la instancia.

La tabla contemplaba, entre otros puntos, beneficios para personas mayores respecto del impuesto territorial, el proyecto de seguridad municipal, la tipificación de delitos vinculados a infraestructura penitenciaria, la regulación de cuidadores de autos y limpiaparabrisas, la eliminación de la UF en ciertos casos y la sanción a las carreras de perros.

Con esta suspensión, a la Cámara le quedan solo cuatro encuentros antes de que finalice el año legislativo 2025.

Las comisiones, en tanto, mantendrán su funcionamiento durante la tarde, tal como estaba previsto.

