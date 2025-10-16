Con nombre y apellido: estas fueron todas las excusas entregadas por los diputados tras bochornosa jornada sin quorum / Pablo Ovalle

Un bochornoso hecho quedó de manifiesto este miércoles, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados no pudo sesionar debido a falta de quorum, algo que no ocurria desde hace cinco años.

Entre los temas en tabla, y que no se pudieron tramitar, estaban la ley que buscaba rebajar el monto de multas por fertilizantes en materia de agricultura, lo cual estaba siendo expuesto por la ministra de la cartera.

Posteriormente, se debatiría la iniciativa que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años; el permiso laboral por fallecimiento de una mascota, entre otros.

De los 155 parlamentarios y parlamentarias (sin contar a los desaforados), se necesitaban 53 para dar inicio a la sesión. Sin embargo, en la Sala solo había 43 diputados presentes, por lo que más de 100 legisladores no estaban en sus puestos de trabajo.

Finalmente, desde la secretaría general de la Cámara excusaron a 106 parlamentarios, entregando distintas justificaciones, desde participación en comisones, “impedimentos graves” a asistencia a ceremonias.

Este es el detalle entregado desde el Congreso Nacional:

Estaban presentes en la Sala de Sesiones y estamparon su firma en los registros correspondientes las siguientes señoras y señores diputados:

Doña Ahumada Palma, Yovana

Don Araya Guerrero, Jaime

Doña Arce Castro, Mónica

Don Becker Alvear, Miguel Ángel

Doña Bello Campos, María Francisca

Don Berger Fett, Bernardo

Don Bernales Maldonado, Alejandro

Don Bobadilla Muñoz, Sergio

Doña Bravo Salinas, Marta

Doña Bravo Castro, Ana María

Doña Cariola Oliva, Karol

Don Carter Fernández, Álvaro

Don Castillo Rojas, Nathanael

Don Castro Basoán, José Miguel

Doña Cicardini Millar, Daniella

Doña Concha Smith, Sara

Don Cuello Peña y Lillo, Luis

Doña Del Real Mihovilovic, Catalina

Doña Delgado Riquelme, Viviana

Doña Fries Monleón, Lorena

Don González Gatica, Félix

Don Guzmán Zepeda, Jorge

Don Hirsch Goldschmidt, Tomás

Don Ilabaca Cerda, Marcos

Don Irarrázaval Rossel, Juan

Don Jurgensen Rundshagen, Harry

Don Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes

Don Leal Bizama, Henry

Don Lillayú Vivanco, Daniel

Don Mancouehri Lobos, Daniel

Don Matheson Villalón, Christian

Doña Medina Vásquez, Karen

Don Mellado Pino, Cosme

Don Meza Pereira, José Carlos

Doña Mix Jiménez, Claudia

Doña Morales Alvarado, Javiera

Doña Orsini, Pascal Maite

Don Palma Pérez, Hernán

Don Ramírez Pascal, Matías

Don Ramírez Diez, Guillermo

Don Romero Sáez, Leonidas

Don Rosas Barrientos, Patricio

Doña Santibáñez Novoa, Marisela

Doña Schneider Videla, Emilia

Don Schubert Rubio, Stephan

Doña Serrano Salazar, Daniela

Don Sulantay Olivarez, Marco Antonio

Don Undurraga Vicuña, Alberto

“Diputados y diputadas presentes en Comisiones y Subcomisionesa”:

a) Cuarta Subcomisión de Presupuesto:Don Boris Barrera Moreno

Don Miguel Mellado Suarez

Don Juan Santana Castillo

b) Quinta Subcomisión de Presupuesto:Don Frank Sauerbaum Muñoz

Don Alexis Sepúlveda Soto

Don Cristián Tapia Ramos

c) Comisión Especial Mixta de Presupuesto:Don Ricardo Cifuentes Lillo

Don Felipe Donoso Castro

Doña Camila Rojas Valderrama

Don Agustín Romero Leiva

Don Gastón Von Mühlenbrock Zamora

Doña Gael Yeomans Araya

Don Jaime Sáez Quiróz

“Estaban en la Comisión encargada de conocer la Acusación Constitucional deducida en contra del Ministro de laCorte de Apelaciones de Santiago, don Antonio Ulloa Márquez”:

Doña Alejandra Placentia Cabello

Don Gustavo Benavente Vergara

Don Hotuiti Teao Drago

Con permiso postnatal parental:Doña Chiara Barchiesi Chávez

Con licencia médica:Doña Ericka Coca Ranco Vásquez

Don Andrés Giordano Salazar

Con impedimento grave:Doña María Luisa Cordero Velásquez

Doña Marlene Pérez Cartes

Doña Natalia Romero Talguía

Don Francisco Undurraga Garay

Con permiso por motivos particulares sin goce de Dieta:

Doña Danisa Astudillo Peiretti

Don Juan Carlos Beltrán Silva

Don Félix Bugueño Sotelo

Doña Sofía Cid Versalovic

“Por aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 61 de la Constitución Política de la República”:

Don Mauricio Ojeda Rebolledo

Don Francisco Pulgar Castillo

Doña Catalina Pérez Salinas

“Asistieron a la ceremonia oficial en Salón del Congreso Pleno por el Acto de Conmemoración de los 100 años de colaboración entre la Iglesia y el Estado de Chile”:

Don Fernando Borgue Montecinos

Don Andrés Celis Montt

Don Felipe Camar Cárdenas

Don Eduardo Cornejo Lagos

Don Cristóbal Martínez Ramírez

Doña Jaime Naranjo Ortiz

Doña Ximena Ossandón Irarrázaval

Don Luis Sánchez Ossa

Don Raúl Soto Mardones

Doña Flor Weisse Novoa

“Asistieron a la comisión Bicameral de avalúo de predios agrícolas”:

Doña Paula Labra Bessera

Doña Emilia Nuyado Ancapiñán

Don Jorge Rathgeb Schifferli

“Asistieron a la ceremonia de promulgación de la ley que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial”:

Doña María Candelaria Acevedo Sáez

Don Eric Aedo Jeldres

Doña Lorena Pizarro Sierra

“Entrevistas concedidas a la radio de la Cámara de Diputados”:

Doña Joanna Pérez Olea

“Citación en la Policía de Investigaciones por diligencias de investigación a raíz del robo con violencia del que fue víctima”:

Doña Consuelo Veloso Ávila

“Reunión con el Subsecretario General de Gobierno, en su calidad de jefe de bancada del Comité del Partido por la Democracia e Independientes”:

Don Héctor Ulloa Aguilera

“Asistente en la ceremonia de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural e Indígena 2025″:

Don Diego Ibáñez Cotroneo

“Asistente en la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto habitacional Refaca”:

Don Arturo Barrios Oteiza

“Impedimento grave presentado después de levantada la sesión”:

Don Eduardo Durán Salinas

Doña Carmen Hertz Cádiz

Don Andrés Longton Herrera

Doña Helia Molina Milman

Doña Francesca Muñoz González

“Otras actividades propias de la labor parlamentaria al interior del edificio del Congreso Nacional”:

Don Roberto Arroyo Muñoz

Don René Alinco Bustos

Dios guarde a V.E.Miguel Landeros Perkic

Secretario General de la Cámara de Diputados