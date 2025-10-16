Con nombre y apellido: estas fueron todas las excusas entregadas por los diputados tras bochornosa jornada sin quorum
Solo 49 parlamentarios llegaron a la Sala, dejando sin sesionar a la Cámara por primera vez desde 2019.
Un bochornoso hecho quedó de manifiesto este miércoles, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados no pudo sesionar debido a falta de quorum, algo que no ocurria desde hace cinco años.
Entre los temas en tabla, y que no se pudieron tramitar, estaban la ley que buscaba rebajar el monto de multas por fertilizantes en materia de agricultura, lo cual estaba siendo expuesto por la ministra de la cartera.
Posteriormente, se debatiría la iniciativa que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años; el permiso laboral por fallecimiento de una mascota, entre otros.
De los 155 parlamentarios y parlamentarias (sin contar a los desaforados), se necesitaban 53 para dar inicio a la sesión. Sin embargo, en la Sala solo había 43 diputados presentes, por lo que más de 100 legisladores no estaban en sus puestos de trabajo.
Finalmente, desde la secretaría general de la Cámara excusaron a 106 parlamentarios, entregando distintas justificaciones, desde participación en comisones, “impedimentos graves” a asistencia a ceremonias.
Este es el detalle entregado desde el Congreso Nacional:
Estaban presentes en la Sala de Sesiones y estamparon su firma en los registros correspondientes las siguientes señoras y señores diputados:
Doña Ahumada Palma, Yovana
Don Araya Guerrero, Jaime
Doña Arce Castro, Mónica
Don Becker Alvear, Miguel Ángel
Doña Bello Campos, María Francisca
Don Berger Fett, Bernardo
Don Bernales Maldonado, Alejandro
Don Bobadilla Muñoz, Sergio
Doña Bravo Salinas, Marta
Doña Bravo Castro, Ana María
Doña Cariola Oliva, Karol
Don Carter Fernández, Álvaro
Don Castillo Rojas, Nathanael
Don Castro Basoán, José Miguel
Doña Cicardini Millar, Daniella
Doña Concha Smith, Sara
Don Cuello Peña y Lillo, Luis
Doña Del Real Mihovilovic, Catalina
Doña Delgado Riquelme, Viviana
Doña Fries Monleón, Lorena
Don González Gatica, Félix
Don Guzmán Zepeda, Jorge
Don Hirsch Goldschmidt, Tomás
Don Ilabaca Cerda, Marcos
Don Irarrázaval Rossel, Juan
Don Jurgensen Rundshagen, Harry
Don Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes
Don Leal Bizama, Henry
Don Lillayú Vivanco, Daniel
Don Mancouehri Lobos, Daniel
Don Matheson Villalón, Christian
Doña Medina Vásquez, Karen
Don Mellado Pino, Cosme
Don Meza Pereira, José Carlos
Doña Mix Jiménez, Claudia
Doña Morales Alvarado, Javiera
Doña Orsini, Pascal Maite
Don Palma Pérez, Hernán
Don Ramírez Pascal, Matías
Don Ramírez Diez, Guillermo
Don Romero Sáez, Leonidas
Don Rosas Barrientos, Patricio
Doña Santibáñez Novoa, Marisela
Doña Schneider Videla, Emilia
Don Schubert Rubio, Stephan
Doña Serrano Salazar, Daniela
Don Sulantay Olivarez, Marco Antonio
Don Undurraga Vicuña, Alberto
“Diputados y diputadas presentes en Comisiones y Subcomisionesa”:
a) Cuarta Subcomisión de Presupuesto:Don Boris Barrera Moreno
Don Miguel Mellado Suarez
Don Juan Santana Castillo
b) Quinta Subcomisión de Presupuesto:Don Frank Sauerbaum Muñoz
Don Alexis Sepúlveda Soto
Don Cristián Tapia Ramos
c) Comisión Especial Mixta de Presupuesto:Don Ricardo Cifuentes Lillo
Don Felipe Donoso Castro
Doña Camila Rojas Valderrama
Don Agustín Romero Leiva
Don Gastón Von Mühlenbrock Zamora
Doña Gael Yeomans Araya
Don Jaime Sáez Quiróz
“Estaban en la Comisión encargada de conocer la Acusación Constitucional deducida en contra del Ministro de laCorte de Apelaciones de Santiago, don Antonio Ulloa Márquez”:
Doña Alejandra Placentia Cabello
Don Gustavo Benavente Vergara
Don Hotuiti Teao Drago
Con permiso postnatal parental:Doña Chiara Barchiesi Chávez
Con licencia médica:Doña Ericka Coca Ranco Vásquez
Don Andrés Giordano Salazar
Con impedimento grave:Doña María Luisa Cordero Velásquez
Doña Marlene Pérez Cartes
Doña Natalia Romero Talguía
Don Francisco Undurraga Garay
Con permiso por motivos particulares sin goce de Dieta:
Doña Danisa Astudillo Peiretti
Don Juan Carlos Beltrán Silva
Don Félix Bugueño Sotelo
Doña Sofía Cid Versalovic
“Por aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 61 de la Constitución Política de la República”:
Don Mauricio Ojeda Rebolledo
Don Francisco Pulgar Castillo
Doña Catalina Pérez Salinas
“Asistieron a la ceremonia oficial en Salón del Congreso Pleno por el Acto de Conmemoración de los 100 años de colaboración entre la Iglesia y el Estado de Chile”:
Don Fernando Borgue Montecinos
Don Andrés Celis Montt
Don Felipe Camar Cárdenas
Don Eduardo Cornejo Lagos
Don Cristóbal Martínez Ramírez
Doña Jaime Naranjo Ortiz
Doña Ximena Ossandón Irarrázaval
Don Luis Sánchez Ossa
Don Raúl Soto Mardones
Doña Flor Weisse Novoa
“Asistieron a la comisión Bicameral de avalúo de predios agrícolas”:
Doña Paula Labra Bessera
Doña Emilia Nuyado Ancapiñán
Don Jorge Rathgeb Schifferli
“Asistieron a la ceremonia de promulgación de la ley que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial”:
Doña María Candelaria Acevedo Sáez
Don Eric Aedo Jeldres
Doña Lorena Pizarro Sierra
“Entrevistas concedidas a la radio de la Cámara de Diputados”:
Doña Joanna Pérez Olea
“Citación en la Policía de Investigaciones por diligencias de investigación a raíz del robo con violencia del que fue víctima”:
Doña Consuelo Veloso Ávila
“Reunión con el Subsecretario General de Gobierno, en su calidad de jefe de bancada del Comité del Partido por la Democracia e Independientes”:
Don Héctor Ulloa Aguilera
“Asistente en la ceremonia de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural e Indígena 2025″:
Don Diego Ibáñez Cotroneo
“Asistente en la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto habitacional Refaca”:
Don Arturo Barrios Oteiza
“Impedimento grave presentado después de levantada la sesión”:
Don Eduardo Durán Salinas
Doña Carmen Hertz Cádiz
Don Andrés Longton Herrera
Doña Helia Molina Milman
Doña Francesca Muñoz González
“Otras actividades propias de la labor parlamentaria al interior del edificio del Congreso Nacional”:
Don Roberto Arroyo Muñoz
Don René Alinco Bustos
Dios guarde a V.E.Miguel Landeros Perkic
Secretario General de la Cámara de Diputados
