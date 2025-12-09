;

Lluvia en Santiago: estos serán los lugares más afectados por las nuevas precipitaciones con tormentas eléctricas en la RM

Pese a las altas temperaturas recientes, un día de esta semana estará marcado por la inestabilidad

Javier Méndez

Lluvia en Santiago: estos serán los lugares más afectados por las nuevas precipitaciones con tormentas eléctricas en la RM

Lluvia en Santiago: estos serán los lugares más afectados por las nuevas precipitaciones con tormentas eléctricas en la RM / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Tras lo ocurrido durante el pasado fin de semana, cuando Santiago recibió algunos chubascos durante la tarde del sábado, en los próximos días podría repetirse el fenómeno meteorológico.

El pronóstico del tiempo para Chile indica que este jueves 11 de diciembre volverían las lluvias a la Región Metropolitana. Un núcleo frío en altura generará inestabilidad y hasta posibles tormentas eléctricas.

Según el pronóstico del sitio especializado Meteored, las precipitaciones incluso podrían alcanzar el centro de Santiago. “Existe una probabilidad real de chubascos”, señalaron en uno de sus informes.

Revisa también:

ADN

Según precisó el sitio ya mencionado, el sistema dejará sus efectos más significativos en la cordillera y la precordillera de la RM durante horas de la tarde. El cielo estará nublado desde la mañana.

En tanto, Megatiempo precisó cuáles serían las comunas con mayor chance de ver caída de agua. En la lista se incluyó a:

  • Colina
  • La Florida
  • La Reina
  • Las Condes
  • Lo Barnechea
  • Peñalolén
  • Puente Alto
  • Vitacura

Las tormentas eléctricas también podrían decir presente en sectores interiores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble.

Pese a todo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) precisó que será una jornada que alcanzará los 26°C de máxima en los termómetros.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad