Lluvia en Santiago: estos serán los lugares más afectados por las nuevas precipitaciones con tormentas eléctricas en la RM / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Tras lo ocurrido durante el pasado fin de semana, cuando Santiago recibió algunos chubascos durante la tarde del sábado, en los próximos días podría repetirse el fenómeno meteorológico.

El pronóstico del tiempo para Chile indica que este jueves 11 de diciembre volverían las lluvias a la Región Metropolitana. Un núcleo frío en altura generará inestabilidad y hasta posibles tormentas eléctricas.

Según el pronóstico del sitio especializado Meteored, las precipitaciones incluso podrían alcanzar el centro de Santiago. “Existe una probabilidad real de chubascos”, señalaron en uno de sus informes.

Según precisó el sitio ya mencionado, el sistema dejará sus efectos más significativos en la cordillera y la precordillera de la RM durante horas de la tarde. El cielo estará nublado desde la mañana.

En tanto, Megatiempo precisó cuáles serían las comunas con mayor chance de ver caída de agua. En la lista se incluyó a:

Colina

La Florida

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Peñalolén

Puente Alto

Vitacura

Las tormentas eléctricas también podrían decir presente en sectores interiores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Ñuble.

Pese a todo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) precisó que será una jornada que alcanzará los 26°C de máxima en los termómetros.