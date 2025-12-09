Instituto Nobel de Noruega cancela conferencia de prensa de María Corina Machado prevista para este martes

La rueda de prensa que la opositora venezolana María Corina Machado tenía previsto dar este martes en Oslo ha sido cancelada , informó a la AFP el Instituto Nobel de Noruega.

El portavoz del organismo, Erik Aasheim, comunicó que la instancia “no tendrá lugar hoy”, añadiendo que la propia ganadora del Nobel de la Paz “ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo”.

“En este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz ”, que se celebrará este miércoles, sostuvo Aasheim.

Cabe recordar que el paradero de María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en Venezuela desde inicios de este año, sigue sin conocerse, y su aparición en Oslo sería la primera en público desde enero de 2025.