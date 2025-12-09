;

Instituto Nobel de Noruega cancela conferencia de prensa de María Corina Machado prevista para este martes

La instancia estaba programada para realizarse antes de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, otorgado a la opositora venezolana que ha vivido en la clandestinidad en el último tiempo.

Ruth Cárcamo

Getty Images | María Corina Machado

Getty Images | María Corina Machado / Carlos Becerra

La rueda de prensa que la opositora venezolana María Corina Machado tenía previsto dar este martes en Oslo ha sido cancelada, informó a la AFP el Instituto Nobel de Noruega.

El portavoz del organismo, Erik Aasheim, comunicó que la instancia “no tendrá lugar hoy”, añadiendo que la propia ganadora del Nobel de la Paz “ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo”.

Revisa también

ADN

“En este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”, que se celebrará este miércoles, sostuvo Aasheim.

Cabe recordar que el paradero de María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en Venezuela desde inicios de este año, sigue sin conocerse, y su aparición en Oslo sería la primera en público desde enero de 2025.

Contenido patrocinado

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad