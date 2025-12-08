;

VIDEO. Joven con discapacidad es rescatada tras ser encontrada encerrada en una perrera en Texas

La policía intervino luego de que un vecino escuchara gritos de auxilio y registrara en video la situación, lo que permitió imputar múltiples delitos a la cuidadora.

Verónica Villalobos

Joven con discapacidad es rescatada tras ser encontrada encerrada en una perrera en Texas

Santiago

Una mujer de 22 años, con discapacidades físicas y mentales, fue hallada encerrada en una perrera en el patio trasero de una vivienda en Anson, Texas, luego de que un vecino escuchara sus desesperados gritos de auxilio durante la noche del 22 de noviembre. El registro que grabó con su celular permitió a la policía intervenir de inmediato.

Las autoridades confirmaron que la joven estaba angustiada, con frío y vestida con ropa ligera pese a las bajas temperaturas.

El jefe de policía de Anson, Daniel Graziose, calificó la escena como “impactante para la conciencia”, detallando que la puerta de la estructura estaba asegurada con un cable que impedía su salida.

La cuidadora responsable, Kandice Thompson, de 60 años, justificó el encierro alegando que la víctima “orinaba por todas partes”, pero los investigadores determinaron que existían antecedentes suficientes para imputarle secuestro agravado, lesiones y agresión contra una persona discapacitada, entre otros delitos. Dos adultos adicionales bajo su cuidado también fueron retirados del lugar.

El video del denunciante fue clave: en él, la joven afirma que esta situación “sucede mucho” y que tiene miedo. El rápido actuar del vecino permitió activar la intervención policial y social, mientras el caso continúa en investigación para asegurar su protección futura.

