Alerta internacional: experto advierte que despliegue militar de EE.UU. apunta a una inminente acción en Venezuela

En los últimos días, han desembarcado tropas y material bélico en Puerto Rico, con el objetivo de realizar ejercicios militares

Juan Castillo

Francisco Bueno

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue en aumento, sobre todo luego de que en los últimos días desembarcara material bélico, suministros y tropas norteamericanas en Puerto Rico, para luego ubicarse en el campamento Santiago, todo con el objetivo de hacer ejercicios militares.

El foco está puesto en reforzar la estrategia de combatir el tráfico de drogas desde el Caribe a Estados Unidos.

Sin embargo, desde Venezuela han señalado que este despliegue militar tiene como propósito un cambio de régimen.

Cabe recordar que Estados Unidos ha atacado varias presuntas narcolanchas donde no han quedado sobrevivientes, y en medio de esta tensión, el propio Donald Trump, en una de sus últimas apariciones y declaraciones, ha señalado que van a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocen todas las rutas, conocen cada casa y saben dónde viven y saben todo sobre ellos.

Mientras que Nicolás Maduro ha dicho que esto es una amenaza imperialista ilegal a la luz de la Carta a Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

En conversación con Radio ADN, el especialista en materia internacional y director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, Eduardo Hodge, nos comentó que no se puede saber cuándo podría ocurrir una intervención por parte de Estados Unidos, pero si ya desplegó esa cantidad de militares y armamento, es porque una medida va a tomar.

“Si Estados Unidos desplegó toda esta batería de armamento naval, aéreo, militar, etc., es porque alguna medida va a tomar. No sabemos cuándo ni cómo, pero lo va a hacer”, afirmó.

“Eso del desembarco terrestre es bien relativo, porque puede ser una operación de fuerzas especiales muy rápida, de esa manera puede derrocar al régimen de Maduro y, por tanto, permitir que el país pueda alcanzar esa democracia que tanto anhela", agregó el académico.

Además, Hodge indicó que “lo que está haciendo el presidente Trump es ocupar todos los recursos diplomáticos, políticos y militares para evitar un baño de sangre”.

Y en medio de esta tensión, este fin de semana Maduro reclutó a 5.600 soldados más ante una eventual intervención de Estados Unidos.

Ahora, los ojos estarán puestos en lo que vaya a suceder el 10 de diciembre, cuando se entregue el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, quien confirmó su asistencia a Oslo para recibir este galardón.

