Premio Nobel de la Paz: aplazan conferencia de opositora venezolana María Corina Machado

La conferencia de prensa que la opositora venezolana María Corina Machado tenía previsto dar este martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13:00 hora local (12:00 GMT y 9:00 en Chile), en la víspera de recibir el premio de la Paz, fue aplazada.

Así lo informó el Instituto Nobel de Oslo, que no explicó el motivo del aplazamiento y añadió que informará de la nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.

El Instituto Nobel había informado el sábado que la propia Machado le había asegurado un día antes en conversación telefónica que viajará a la capital noruega.

El paradero de la opositora venezolana, que vive en la clandestinidad en su país desde inicios de este año, sigue sin conocerse, y su aparición en Oslo sería la primera en público desde enero de 2025.

También es una incógnita cómo y cuándo habría salido de Venezuela, en medio de la crisis de conectividad aérea que atraviesa Caracas, sin conexiones internacionales por las cancelaciones de varias aerolíneas que retiraron sus vuelos por las advertencias del peligro de sobrevolar la región de las autoridades estadounidenses, a raíz del despliegue militar de Washington en el Caribe.

En Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca, su hermana, Clara Machado, y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos.

Pero también viajaron representantes de la derecha latinoamericana para arropar a la dirigente opositora, como el presidente argentino, Javier Milei, su homólogo paraguayo, Santiago Peña, además del mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, quien se reunió con los familiares de Machado.

A la ceremonia de este miércoles en el ayuntamiento de Oslo está prevista también la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024 cuando Machado fue inhabilitada para concurrir.