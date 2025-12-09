Estas son las comunas que concentran más agresiones a inspectores municipales en 2025

Las agresiones físicas contra inspectores municipales han marcado un alza durante 2025 en el Gran Santiago, especialmente en operativos de fiscalización de comercio ambulante.

Según datos recogidos por La Tercera y proporcionados por 35 municipios, Renca encabeza la lista con 74 ataques, seguida por Santiago (56) y La Florida (45).

Renca registra un caso cada cinco días en promedio. Su alcalde, Claudio Castro, advierte una “mayor resistencia por parte de las personas fiscalizadas” y reiteró su llamado a aprobar la Ley de Seguridad Municipal. La normativa anterior acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados.

En Santiago, los inspectores han enfrentado agresiones con armas blancas, objetos contundentes e incluso artefactos incendiarios.

Tras el reciente apuñalamiento de un funcionario en barrio Meiggs, el alcalde Mario Desbordes recordó que los equipos municipales “no cuentan con un marco legal, no existe una ley que los regule. No tienen protección especial”.

Presión sobre el congreso

La lista continúa con Providencia (31 casos), La Reina (22), Puente Alto (21) y San Bernardo (21). Más atrás aparecen Peñalolén (15), Estación Central (13), Independencia (13), Maipú (12), Ñuñoa (11) y Quinta Normal (10).

Entre los hechos más graves figuran ataques con tubos metálicos en Independencia, amenazas con armas blancas en Ñuñoa y el atropello de cuatro inspectores en Vitacura.

En contraste, El Bosque y La Cisterna reportaron no haber registrado agresiones en lo que va del año.

El aumento de casos refuerza la presión sobre el Congreso, quienes acaban de aprobar la nueva Ley de Seguridad Municipal.