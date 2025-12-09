;

Estas son las comunas que concentran más agresiones a inspectores municipales en 2025

El Bosque y La Cisterna fueron las únicas comunas que no reportaron ataques a inspectores durante 2025, según los datos municipales recopilados.

Martín Neut

Congreso aprueba y despacha Ley de Seguridad Municipal

Congreso aprueba y despacha Ley de Seguridad Municipal / Hans Scott

Las agresiones físicas contra inspectores municipales han marcado un alza durante 2025 en el Gran Santiago, especialmente en operativos de fiscalización de comercio ambulante.

Según datos recogidos por La Tercera y proporcionados por 35 municipios, Renca encabeza la lista con 74 ataques, seguida por Santiago (56) y La Florida (45).

Renca registra un caso cada cinco días en promedio. Su alcalde, Claudio Castro, advierte una “mayor resistencia por parte de las personas fiscalizadas” y reiteró su llamado a aprobar la Ley de Seguridad Municipal. La normativa anterior acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados.

Revisa también:

ADN

En Santiago, los inspectores han enfrentado agresiones con armas blancas, objetos contundentes e incluso artefactos incendiarios.

Tras el reciente apuñalamiento de un funcionario en barrio Meiggs, el alcalde Mario Desbordes recordó que los equipos municipales “no cuentan con un marco legal, no existe una ley que los regule. No tienen protección especial”.

Presión sobre el congreso

La lista continúa con Providencia (31 casos), La Reina (22), Puente Alto (21) y San Bernardo (21). Más atrás aparecen Peñalolén (15), Estación Central (13), Independencia (13), Maipú (12), Ñuñoa (11) y Quinta Normal (10).

Entre los hechos más graves figuran ataques con tubos metálicos en Independencia, amenazas con armas blancas en Ñuñoa y el atropello de cuatro inspectores en Vitacura.

En contraste, El Bosque y La Cisterna reportaron no haber registrado agresiones en lo que va del año.

El aumento de casos refuerza la presión sobre el Congreso, quienes acaban de aprobar la nueva Ley de Seguridad Municipal.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad