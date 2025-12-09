;

Nueva Ley de Seguridad Municipal: Conoce las facultades y atribuciones de los inspectores municipales

La Cámara de Diputados despachó la ley que regula el rol preventivo de los municipios. Descubre qué podrán hacer los nuevos inspectores de seguridad, sus elementos de defensa y sanciones por agresión.

Mario Vergara

Nueva Ley de Seguridad Municipal: Conoce las facultades y atribuciones de los inspectores municipales

La seguridad pública en Chile experimentará un cambio significativo. Tras su aprobación final en la Cámara de Diputados, el proyecto que fortalece el rol preventivo de los municipios quedó listo para convertirse en ley. Esta normativa no solo formaliza la función de seguridad comunal, sino que crea un marco legal robusto para los funcionarios que día a día patrullan las calles.

¿Qué cambia realmente? A continuación, te explicamos en detalle las nuevas facultades, deberes y protecciones que tendrán los inspectores municipales bajo esta legislación.

Revisa también:

ADN

¿Qué es la nueva función de “Seguridad Municipal”?

La ley define la seguridad municipal como una función pública complementaria a la labor de Carabineros y la PDI. Su objetivo es netamente preventivo y de coadyuvancia. Esto significa que los municipios no reemplazarán a las policías, pero sí tendrán un rol activo y regulado en:

  • La prevención del delito.
  • La protección de la comunidad.
  • La colaboración directa con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Facultades clave de los Inspectores de Seguridad Municipal

El proyecto crea formalmente la categoría de “Inspectores de Seguridad Municipal”. A diferencia de los fiscalizadores administrativos, estos funcionarios tendrán atribuciones específicas para el control del orden público a nivel local.

1. Patrullaje y Cooperación Policial

Podrán realizar labores de vigilancia preventiva y prestar auxilio a la ciudadanía. Además, estarán facultados para colaborar directamente en procedimientos policiales cuando sean requeridos.

2. Detenciones en Flagrancia

Si bien cualquier civil puede detener en flagrancia, la ley institucionaliza este actuar para los inspectores, quienes podrán retener a delincuentes sorprendidos in fraganti hasta la llegada de Carabineros o la PDI.

3. Uso de Elementos Defensivos

Se estandariza el uso de elementos de protección personal y defensa. Ya no dependerá del criterio de cada alcalde; la ley establece un marco regulatorio claro sobre qué equipos pueden portar para su seguridad.

4. Nuevos Requisitos de Contratación

Para ser inspector, ya no bastará con la voluntad municipal. Se exigirán requisitos de idoneidad física y psicológica, además de antecedentes intachables, asegurando una profesionalización del servicio.

Protección Legal Reforzada: Agravante por Agresiones

Uno de los puntos más importantes de la ley es la protección jurídica. A partir de su promulgación, agredir a un inspector de seguridad municipal o a un fiscalizador será considerado un delito con agravante penal. Esto equipara, en términos de sanciones para el agresor, a los funcionarios municipales con los miembros de las policías y Gendarmería, buscando frenar la violencia que sufren en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué no podrán hacer?

Es importante aclarar que la ley mantiene límites claros:

  • No son policías: Su rol es preventivo y de apoyo.
  • Limitación de armas: El texto regula elementos defensivos, pero no autoriza el porte de armas de fuego letales para funcionarios municipales, manteniendo el monopolio de la fuerza en Carabineros y la PDI.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad