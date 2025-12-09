Nueva Ley de Seguridad Municipal: Conoce las facultades y atribuciones de los inspectores municipales

La seguridad pública en Chile experimentará un cambio significativo. Tras su aprobación final en la Cámara de Diputados, el proyecto que fortalece el rol preventivo de los municipios quedó listo para convertirse en ley. Esta normativa no solo formaliza la función de seguridad comunal, sino que crea un marco legal robusto para los funcionarios que día a día patrullan las calles.

¿Qué cambia realmente? A continuación, te explicamos en detalle las nuevas facultades, deberes y protecciones que tendrán los inspectores municipales bajo esta legislación.

¿Qué es la nueva función de “Seguridad Municipal”?

La ley define la seguridad municipal como una función pública complementaria a la labor de Carabineros y la PDI. Su objetivo es netamente preventivo y de coadyuvancia. Esto significa que los municipios no reemplazarán a las policías, pero sí tendrán un rol activo y regulado en:

La prevención del delito.

La protección de la comunidad.

La colaboración directa con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Facultades clave de los Inspectores de Seguridad Municipal

El proyecto crea formalmente la categoría de “Inspectores de Seguridad Municipal”. A diferencia de los fiscalizadores administrativos, estos funcionarios tendrán atribuciones específicas para el control del orden público a nivel local.

1. Patrullaje y Cooperación Policial

Podrán realizar labores de vigilancia preventiva y prestar auxilio a la ciudadanía. Además, estarán facultados para colaborar directamente en procedimientos policiales cuando sean requeridos.

2. Detenciones en Flagrancia

Si bien cualquier civil puede detener en flagrancia, la ley institucionaliza este actuar para los inspectores, quienes podrán retener a delincuentes sorprendidos in fraganti hasta la llegada de Carabineros o la PDI.

3. Uso de Elementos Defensivos

Se estandariza el uso de elementos de protección personal y defensa. Ya no dependerá del criterio de cada alcalde; la ley establece un marco regulatorio claro sobre qué equipos pueden portar para su seguridad.

4. Nuevos Requisitos de Contratación

Para ser inspector, ya no bastará con la voluntad municipal. Se exigirán requisitos de idoneidad física y psicológica, además de antecedentes intachables, asegurando una profesionalización del servicio.

Protección Legal Reforzada: Agravante por Agresiones

Uno de los puntos más importantes de la ley es la protección jurídica. A partir de su promulgación, agredir a un inspector de seguridad municipal o a un fiscalizador será considerado un delito con agravante penal. Esto equipara, en términos de sanciones para el agresor, a los funcionarios municipales con los miembros de las policías y Gendarmería, buscando frenar la violencia que sufren en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué no podrán hacer?

Es importante aclarar que la ley mantiene límites claros: