Despachan ley de Seguridad Municipal: fortale del rol preventivo de municipios y crea la figura del “Inspector de Seguridad”

El proyecto aprobó los cambios del Senado tras recibir un amplio respaldo de 103 votos a favor, buscando regular una función que hoy opera “de facto”.

Mario Vergara

Cámara de Diputados aprueba fortalecimiento del rol preventivo de municipios y crea la figura del “Inspector de Seguridad”

La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que fortalece el rol de los municipios en la prevención del delito. La iniciativa, que busca institucionalizar y regular una labor que muchas alcaldías ya realizan de facto, fue visada con 103 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, aprobando los cambios del Senado, quedando lista para su promulgación.

El corazón del proyecto radica en la creación de una nueva categoría funcionaria: el “Inspector de Seguridad”. Esta figura legal permitirá estandarizar los requisitos de contratación, la naturaleza de sus funciones y, crucialmente, el equipamiento de protección que podrán utilizar. El objetivo es terminar con la precariedad y la falta de marco regulatorio que hoy caracteriza a los patrulleros municipales.

Más protección y nuevas facultades

Una de las novedades más relevantes es la protección legal para estos funcionarios. La normativa establece una agravante penal para quienes agredan a los inspectores de seguridad, elevando su estatus de protección al nivel que hoy poseen Carabineros, la PDI y Gendarmería. “Son buenas noticias para el país”, destacó el gobierno, valorando que se reconozca formalmente la labor de co-producción de seguridad.

Además, la ley busca optimizar los recursos policiales. Se faculta a los municipios para celebrar convenios que les permitan asumir tareas administrativas de bajo riesgo, como la notificación de citaciones judiciales o la ejecución de ciertas órdenes de arresto no complejas. Esta medida tiene como fin estratégico liberar a los efectivos de Carabineros para que se concentren en labores operativas de mayor impacto.

