Gran concierto gratuito en Parque Araucano: estos son los artistas que se presentarán el sábado

Este sábado 6 de diciembre, a las 20:30 horas, el Parque Araucano será el escenario de un espectáculo masivo que reunirá a más de 12.000 personas. El evento, titulado “Musicales en Concierto: 15 años de historia”, celebra el aniversario del Teatro Municipal de Las Condes con una propuesta única y gratuita.

La jornada contará con una orquesta compuesta por 40 músicos bajo la dirección del maestro Denis Kolobov. Junto a ellos, se presentarán reconocidos intérpretes nacionales que darán vida a los temas más emblemáticos del teatro musical: Francisca Walker, Maribel Villarroel, Amaya Forch, Felipe Castro, Annie Murath, Andrés Zará y C-Funk.

El repertorio incluirá clásicos de producciones internacionales que han marcado la historia del género, como Chicago, Cats, Mamma Mia!, El Hombre de la Mancha, El Violinista en el Tejado, Cabaret y Fiebre de Sábado por la Noche. Cada número promete transportar al público a los momentos más memorables de estos grandes musicales.

Este espectáculo se ha convertido en una tradición cultural que convoca a miles de asistentes cada año, ofreciendo un espacio abierto y accesible para toda la comunidad. El evento se desarrollará en un entorno natural, seguro y pet friendly, ideal para compartir en familia o con amigos.

La entrada es gratuita y no requiere invitación previa. Para más información sobre el programa y detalles del evento, se puede visitar www.tmlascondes.cl o acudir a la boletería del Teatro Municipal, ubicada en Av. Apoquindo 3300, Las Condes.