“Es absolutamente inaceptable”: Bomberos de La Cruz denuncia que uno de sus voluntarios originó un incendio forestal

Se trata de un siniestro ocurrido en el sector El Naranjal de Pocochay, el cual “fue originado de manera intencional”, señalaron.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno | Imagen referencial

El Cuerpo de Bomberos de La Cruz, de la región de Valparaíso, denunció que uno de sus voluntarios provocó un incendio forestal que se registró el pasado fin de semana.

“Con profunda preocupación y sentido de responsabilidad, comunicamos que el incendio forestal ocurrido en el sector El Naranjal de Pocochay fue originado de manera intencional”, informó la institución en un comunicado.

En ese sentido, sostuvo que “tras las primeras diligencias de investigación, se determinó que la acción fue cometida por un voluntario perteneciente a nuestra institución”.

Desvinculación y denuncia

“Nuestra labor se fundamenta en el servicio desinteresado, la protección de la vida y los bienes, y el compromiso irrestricto con la comunidad. Cualquier conducta que se aleje de estos pilares es absolutamente inaceptable”, añadió.

Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos de La Cruz indicó que se adoptaron las medidas administrativas correspondientes, como la desvinculación inmediata del bombero involucrado.

También “se realizó la denuncia correspondiente al Ministerio Público quedando a entera disposición de la Fiscalía para el esclarecimiento completo de los hechos y la aplicación de las sanciones que determine la justicia”, concluyó.

