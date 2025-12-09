Camión choca y vuelca en la Autopista Central: se reporta congestión por restricción en pistas
Producto de la colisión, la mercadería que transportaba el vehículo, aparentemente mariscos, quedó esparcida por toda la ruta.
Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes en la Autopista Central, a la altura de Avenida El Parrón, en la comuna de La Cisterna.
Se trata de un camión tres cuartos, el cual chocó con un vehículo menor y posteriormente volcó.
Información preliminar señala que habría algunas personas heridas por este accidente, aunque ninguna de ellas con lesiones de mayor gravedad.
En tanto, la mercadería que transportaba el camión tres cuartos, aparentemente mariscos, quedó esparcida por toda la ruta.
Finalmente, las autoridades reportaron que debido a los trabajos, hay restricción de pistas, lo que ha generado congestión en la zona.
