Corte de Valparaíso autoriza desalojo de la megatoma en San Antonio

El tribunal validó el plan presentado por la Delegación Presidencial y permitió iniciar el proceso de restitución del terreno. Las autoridades fijaron enero de 2026 como fecha tentativa para completar el desalojo.

Cristóbal Álvarez

Francisco Gutiérrez

La Corte de Apelaciones de Valparaíso aprobó el plan de ejecución presentado por la Delegación Presidencial Regional y dio luz verde al desalojo de la megatoma de San Antonio, abriendo el camino para iniciar la restitución del terreno.

El delegado presidencial de Valparaíso, Gianino Riquelme, explicó que el proceso se articula junto a un plan habitacional que permitirá reubicar a las familias que ocupan el sector.

“Hay un plan habitacional que tiene su propio camino, que incluye la ocupación de ciento diez hectáreas… se está afinando bien ahora los planos”, señaló.

Además, agregó que el objetivo es “desocupar el resto del terreno para poder retribuirlo o devolverlo a los propietarios, tal como mandata el fallo de la Corte”.

Riquelme confirmó además que se están realizando reuniones con cooperativas y dueños de los terrenos para cerrar los detalles del proceso y adelantó que la fecha tentativa para concretar el desalojo total sería durante enero de 2026.

