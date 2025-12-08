;

Microbus con más de 30 pasajeros volcó tras peregrinación a Lo Vásquez: conductor se dio a la fuga

Tras el incidente, los heridos fueron trasladados al Hospital de Curacaví y al Hospital Félix Bulnes en Santiago.

Javier Méndez

Microbus con más de 30 pasajeros volcó tras peregrinación a Lo Vásquez: conductor se dio a la fuga

La tarde del lunes se registró un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 35 de la Ruta 68.

Un microbús chocó contra las barreras de la pista y se volcó con 34 ocupantes que volvían a la capital tras su peregrinación a Lo Vásquez, en la región de Valparaíso.

Se registraron heridos de diversa consideración, pero ninguna víctima fatal.

24 personas fueron trasladadas al Hospital de Curacaví y una al Hospital Félix Bulnes en Santiago. Debidos a sus lesiones, dos afectados estarían graves, pero fuera de riesgo vital.

“El conductor se dio a la fuga, tenemos la identidad de él y estamos desarrollando las diligencias para lograr la detención”, dijo el mayor Nicolás Silva, comisario de la 32 comisaría de tránsito.

