Erick Pulgar y su confianza ante el debut de Flamengo en la Copa Intercontinental 2025: “Estamos desde enero con presión” / MAURO PIMENTEL

Lejos de pensar en vacaciones, el Flamengo todavía tiene un torneo más para completar su extenuante temporada 2025, donde se consagró campeón del Brasileirao y la Copa Libertadores.

Esto pues el elenco de Río de Janeiro disputará a contar de este miércoles la Copa Intercontinental.

En su rol de flamante campeón continental, el cuadro en el que milita Erick Pulgar se estrenará enfrentando al Cruz Azul de México.

El volante nacional fue el encargado de anticipar el cruce en Qatar, sede de la Copa Intercontinental. “Tienen un ataque bien directo y marcan a nivel personal en todo el campo. Si hablamos de presión, estamos desde enero con presión. En los mata-mata es donde Flamengo más crece”, dijo quien también se refirió a la dura infracción que marcó su participación en la final de la Copa Libertadores.

“Ya había pasado una jugada anterior con Carrascal. Después de la falta, Varela me pregunta por qué no la había visto y cuando me confirmaron que era amarilla me relajé. Me asusté un poco porque pensé que podía ser roja”, comentó el chileno, valorando el hecho que los fanáticos del Flamengo le hayan creado una canción a su nombre.

“Lo tomo como un cariño. La canción no es lo mejor, pero la canción me pone contento”, cerró entre risas Erick Pulgar.