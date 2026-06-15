Alimentación “saludable” bajo la lupa: estas son las conductas que pueden derivar en trastornos alimentarios

La búsqueda por una alimentación más saludable puede esconder riesgos cuando se transforma en una conducta rígida, obsesiva o marcada por la culpa.

Especialistas advierten que prácticas como eliminar alimentos sin indicación médica, realizar ayunos extremos o registrar cada caloría en aplicaciones pueden ser señales tempranas de un trastorno de la conducta alimentaria (TCA).

Aunque muchas de estas decisiones parten desde una intención de autocuidado, el problema aparece cuando comienzan a afectar la salud física, emocional y social. La alerta cobra fuerza en un escenario donde los casos ya no se concentran solo en adolescentes, sino que también aumentan en hombres, niños desde los 8 o 9 años y mujeres en etapa de menopausia.

Cuándo una alimentación saludable puede transformarse en una señal de alerta

La psicóloga clínica Macarena Zuleta, codirectora de Centro CADDA, explicó que “muchos TCA comienzan desde una intención genuina de cuidarse. En consulta vemos cada vez más conductas que parten como cambios hacia hábitos más saludables y terminan rigidizándose”.

La especialista aclaró que la alerta no está necesariamente en la conducta, sino en la función que cumple. “Cuando una práctica que comenzó como una forma de cuidarse empieza a generar ansiedad, culpa o una preocupación constante, es importante encender las señales de alerta”, sostuvo.

En la misma línea, la nutricionista Pamela Campi, también codirectora del centro, advirtió que el límite entre autocuidado y riesgo puede ser muy delgado. “Ya no se come por placer ni por hambre, sino por deber. Aparece culpa o angustia al consumir ciertos alimentos y muchas decisiones sociales empiezan a girar en torno a la comida. Cuando eso ocurre, es momento de pedir ayuda”, señaló.

Entre las señales de alerta figuran fatiga persistente, mareos, amenorrea, pensamientos recurrentes sobre peso o calorías, culpa intensa y aislamiento social frente a reuniones donde hay comida.

Las redes sociales también aparecen como un factor relevante. Según Zuleta, “el algoritmo profundiza el problema”, ya que contenidos sobre detox, pérdida de peso o rutinas alimentarias pueden repetirse y reforzar conductas dañinas.