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Incendio afecta a seis viviendas en La Legua Emergencia: Bomberos indaga causas del siniestro

Bomberos informó que no hay civiles ni voluntarios lesionados.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Incendio afecta a seis viviendas en La Legua Emergencia: Bomberos indaga causas del siniestro

Incendio afecta a seis viviendas en La Legua Emergencia: Bomberos indaga causas del siniestro / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Un incendio afectó durante la mañana de este lunes a cerca de seis viviendas en el sector de La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín, específicamente en las inmediaciones de Mataveri con Álvaro Sánchez de Pinzón.

Según informó el comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, Sergio Navarro, la emergencia comenzó cerca de las 05:40 horas, luego de que la central de alarmas recibiera el aviso por fuego en el lugar.

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“Al llegar las máquinas, se percataron que era fuego en aproximadamente 6 casas. Por lo tanto, se despachó lo que llamamos el batallón de incendio, y nos encontramos trabajando desde esa hora”, señaló Navarro.

Respecto a posibles personas afectadas, el comandante confirmó que no se han reportado heridos producto de la emergencia.

Sobre el origen del siniestro, Bomberos explicó que algunas personas del sector relataron haber escuchado una explosión antes del inicio del fuego. Sin embargo, el comandante aclaró que las causas deberán ser establecidas por el Departamento de Investigación.

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas ni bomberos lesionados, mientras voluntarios continúan trabajando en el control de la emergencia y en las labores investigativas correspondientes.

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