Reino Unido prohibirá redes sociales a menores de 16 años: “La situación actual no está funcionando bien”

El Reino Unido anunció una de las medidas más duras a nivel mundial contra el uso de redes sociales por parte de menores de edad.

El Gobierno del primer ministro Keir Starmer prohibirá el acceso a estas plataformas a usuarios menores de 16 años, siguiendo la senda de Australia, aunque con restricciones más amplias.

La normativa apunta a servicios como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, mientras que aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal quedarían fuera del paquete principal. La medida comenzaría a regir durante la próxima primavera boreal y exigirá a las plataformas mecanismos de verificación de edad.

El debate incluye incluso la posibilidad de establecer una suerte de “toque de queda tecnológico” para menores de edad, con restricciones nocturnas o límites de tiempo en redes sociales. La idea, aún en análisis, busca reducir la exposición de niños y adolescentes a plataformas digitales durante horarios de mayor riesgo o uso prolongado.

Starmer endurece el control a redes sociales y apunta a la seguridad infantil

Durante su anuncio en Downing Street, Starmer defendió la decisión con un mensaje dirigido a las familias. “Como padre, sé que todos quieren que sus hijos crezcan de un modo seguro y feliz. La situación actual no está funcionando bien”, afirmó el primer ministro británico.

El líder laborista agregó que la ciudadanía espera una respuesta más firme frente a los riesgos digitales. “Los ciudadanos esperan, con razón, que tomemos medidas, y este Gobierno pondrá siempre a los padres y a los menores por delante de cualquier otra cosa”, sostuvo.

La prohibición también alcanzará a ciertos servicios de gaming y plataformas de transmisión en vivo donde existan funciones de contacto entre adultos y menores. Además, Downing Street evalúa aplicar por defecto restricciones nocturnas para menores de 18 años y límites al desplazamiento continuo de contenido, conocido como scrolling.

Starmer reconoció que algunos adolescentes podrían intentar burlar los controles, pero defendió el valor de la norma. “No hemos dejado de prohibir el alcohol porque algún menor haya sido capaz de comprar bebida”, señaló.

El Gobierno británico abrió previamente una consulta pública que recibió cerca de 116.000 intervenciones. Según los antecedentes del proceso, el 90% de los padres consultados apoyó fijar en 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales.

El debate también tiene eco en Chile. Durante los últimos días, el Gobierno ha estudiado la posibilidad de que el acceso de menores a redes sociales contemple un sistema de verificación de edad mediante Clave Única, una idea que ha generado diversos comentarios entre quienes valoran una mayor protección infantil en internet y quienes advierten eventuales dudas sobre privacidad, datos personales y el rol del Estado en el uso de plataformas digitales.