¿Alexis Sánchez volverá al fútbol chileno? Gonzalo Jara revela charla entre jugadores de La Roja sobre el futuro del tocopillano

El exdefensor cree que el tocopillano no regresará a Chile ni a Sudamérica.

Durante la Gala Crack 2025 que se celebró anoche, se realizó un homenaje a los jugadores de la Generación Dorada de La Roja, pero no todos llegaron al evento. Arturo Vidal, Claudio Bravo, Charles Aránguiz y Gary Medel fueron algunos de los grandes ausentes, además de Alexis Sánchez, quien se encuentra en España.

Uno que sí estuvo presente en el homenaje fue Gonzalo Jara, quien conversó con ADN Deportes tras la ceremonia y respondió una pregunta que se hacen varios hinchas: ¿Alexis Sánchez volverá al fútbol chileno en algún momento?

“Me encantaría que Alexis volviera al fútbol chileno, pero creo que no va a pasar. Es algo que sabíamos cuando estábamos en la Selección, lo teníamos más o menos conversado. En su momento yo no veía Claudio Bravo jugando en Chile, quería que él termina su carrera en Europa, y creo que Alexis va por el mismo camino”, señaló Jara.

“Son decisiones muy personales. Claudio jugó en Colo Colo, pero en Europa fue donde creció y brilló. Lo mismo Alexis, él tuvo un paso muy corto en el fútbol chileno”, agregó el ex seleccionado nacional y hoy panelista de Los Tenores.

Por último, Gonzalo Jara remarcó: “Me imagino a Alexis jugando en España, o donde él quiera terminar su carrera. Pero no lo veo volviendo a Chile y tampoco a Sudamérica”.

