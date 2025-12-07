;

VIDEO. “Saber que muchos no continuaremos duele. Agradecido a la gente por el cariño, y es un hasta luego, porque volveré”

Matías Palavecino, la gran figura de Coquimbo Unido en su histórica campaña, confirmó lo que se venía comentando hace semanas: no seguirá en el club la siguiente temporada.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Como se venía adelantando hace semanas, Coquimbo Unido comienza a desarmarse tras conseguir el título del Campeonato Nacional 2025.

Si ya fue su entrenador, Esteban González, quien anunció que no continuaría en el club, ayer, tras el choque ante Unión Española por la última fecha del torneo, también fue el turno de Matías Palavecino de despedirse.

“Es muy lindo; sensaciones encontradas. Un año, en todos los aspectos, increíble. Saber que muchos chicos no vamos a seguir en el club duele, pero nos vamos contentos de que hicimos historia”, señaló el volante ofensivo argentino.

Al ser consultado directamente sobre si él es uno de los que dejará el club, respondió: “Yo creo que sí, contra la U jugué mi último partido. Agradecido a la gente por el cariño que me brindó y es un hasta luego, porque volveré”.

Tal como dice el media punta del “Pirata”, su última vez vistiendo la camiseta aurinegra fue ante la Universidad de Chile el martes pasado, ya que este fin de semana no pudo estar en la cancha del Francisco Sánchez Rumoroso ante los “Hispanos” por acumulación de tarjetas amarillas.

Matías Palavecino dejará el fútbol chileno siendo uno de los mejores, si no el mejor jugador del Campeonato Nacional 2025, y una pieza clave para que Coquimbo Unido bajara la primera estrella de Primera División de su historia.

