Tras más de 100 años de historia: confirman cierre de emblemática botillería chilena

“Esta decisión, aunque dolorosa, responde a circunstancias que escapan de nuestras manos”, explicaron desde Botillería Porteña en Valparaíso.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Bill Oxford

Un icónico local comercial en la Región de Valparaíso dice adiós para siempre.

Todo se trata de la Botillería Porteña, ubicada en Quillota 8, la cual baja la cortina tras un siglo de historia.

La situación fue confirmada por los mismos locatarios mediante un video difundido en las redes sociales el viernes 5 de diciembre.

Con profunda emoción y tristeza queremos comunicar que, tras cien años de historia, dedicados a la venta de licores, nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas por razones de fuerza mayor”, se escucha en el registro.

“Esta decisión, aunque dolorosa, responde a circunstancias que escapan de nuestras manos y que nos impiden continuar como lo hemos hecho durante un siglo”, continuaron.

“Cada cliente, cada conversación y cada momento vivido en nuestro local ha dado forma a la historia que hoy despedimos con gratitud y orgullo”, siguió el comunicado.

Según el medio WeApp, la situación ocurre tras una notificación de desalojo por parte del municipio de la ciudad, debido al daño que sufrió producto de incendios.

“Me da mucha pena. Son locales de esfuerzo familiar, tienen un recorrido y una historia”, comentó una seguidora.

“Una atención impecable y sin distinción (...) me sorprende saber que ya no estarán pues en mis tardes eran mi lugar fijo para una bebida”, añadió otra persona.

