Fue uno de los supermercados más modernos de Chile, cerró sus puertas este año y así luce hoy: cambio radical

En enero de 2025, la cadena de supermercados Tottus anunció el cierre de uno de sus locales más modernos.

La situación afectó al recinto ubicado en Avenida Vitacura 6980, en el sector oriente de Santiago. Los vecinos se enteraron a través de carteles en el exterior donde se explicaba la situación.

“Constantemente estamos realizando evaluaciones, en línea con las dinámicas del mercado y buscando oportunidades para optimizar nuestra presencia en el país“, detalló la empresa en su momento.

También existía otra explicación: a menos de dos kilómetros, dentro de la misma comuna, estaba operando otra sala de ventas, específicamente en Av. Vitacura 9019.

El lugar afectado había sido presentando una renovada propuesta en 2022, incluyendo métodos de ahorro de energía y estacionamientos con carga rápida para vehículos eléctricos.

No pasó ni un año y el espacio, en la esquina con Gerónimo de Alderete, luce muy distinto. En mayo se abrió una nueva sucursal de Newtree, un mall chino que ha ido ganando terreno en el país. Hoy ya tiene siete puntos de venta.

Cuando comenzaron a promocionar la instalación la destacaron como la más grande de la marca hasta ese momento.

Ampliar

Así luce hoy el lugar donde solía estar el supermercado Tottus :