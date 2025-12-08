“Nunca los vi jugar así en el año”: La particular reacción de Gustavo Huerta tras la goleada de Ñublense ante Cobresal

Gustavo Huerta, técnico de Cobresal, realizó un duro análisis tras la goleada por 5-0 que sufrió ante Ñublense en la última fecha del Campeonato Nacional 2025, resultado que igualmente le alcanzó al cuadro minero para clasificarse a la Copa Sudamericana después del traspié de Colo Colo ante Audax Italiano.

“Todavía no me puedo sacar el resultado del partido. Independiente de la clasificación, siempre quisimos que dependiera de nosotros y nos encontramos con un Ñublense que la verdad, no sé si a alguien le puede molestar, pero nunca lo había visto jugar así en el año“, comenzó declarando en conferencia.

“Y está bien, es parte de lo que uno se puede encontrar en cualquier partido. Más todavía ayudado por la expulsión. Obviamente que se notó mucho más la diferencia, que incluso podían haber sido más goles", agregó.

En esa línea, el estratega nacional remarcó que “eso no me deja, por lo menos en este momento, poder disfrutar de un año que ha sido durísimo. A los 14 o 15 jugadores, más algunos chicos juveniles que nos dieron la posibilidad de completar los minutos dos o tres partidos atrás, solo darle las gracias por todo lo que hicieron para llegar a esta instancia".

“Pasarán las horas y obviamente a lo mejor cambiará el estado de ánimo en función de a lo mejor de fijarme más en todo lo que fue las 29 fechas anteriores que esta goleada, que es dura", agregó.

Respecto al nivel mostrado por Ñublense, Huerta reconoció que “me llamó la atención respecto a todo lo que le había visto el resto del año, pero tiene muy buenos jugadores. Nosotros dimos las opciones, los espacios, para que incluso antes del penal abriera el marcador. Fue un mal partido, lamentablemente, y eso se reflejó en esta goleada".

Finalmente, el técnico de Cobresal se refirió a su futuro en la banca del cuadro de El Salvador. “Yo termino mi contrato hoy día y hasta ahora no sé qué va a pasar. Me han dicho que el directorio quiere que siga, pero no tengo idea de qué es lo que se pretende respecto a la política económica del club, sabiendo todo lo que implica ir a una Copa", afirmó.

“Lo más probable es que se vayan muchos jugadores producto de lo bien que jugaron en el año. Sé que varios tienen posibilidad en otros lados. Hoy día no estoy en condiciones de responder qué planificación o qué es lo que hay para el próximo año, porque eso es parte del club", sentenció.