La maldición de Cobreloa cuando juega como local la Liguilla de Ascenso

Los loínos nuevamente perdieron en su casa en el partido decisivo para ascender a la máxima categoría del fútbol chileno

La maldición de Cobreloa cuando juega como local la Liguilla de Ascenso / Alejandro Leiva Varela / Uno Not

Es increíble, pero no se le da: Cobreloa cayó este domingo por los playoffs ante Deportes Concepción en el estadio Zorros del Desierto y tendrá que jugar un año más en la Primera B del fútbol chileno.

La derrota de los loínos ante los penquistas marca un nuevo episodio de frustración para los hinchas a exactos 10 años de su primer descenso a la Liga de Ascenso en su historia. La caída está lejos de su un hecho aislado (y ya parece maldición).

Con esta, son tres veces que Cobreloa ha definido como local su ascenso a la máxima división del fútbol chileno, sin conseguirlo. Lo curioso es que los tres rivales que los amagaron empiezan con Co: Cobresal, Copiapó y Concepción.

Hagamos un poco de historia: en la liguilla de promoción 2018, los calameños esperaron en la final del minitorneo a Cobresal, que había eliminado a Santiago Morning y a Santiago Wanderers.

En la ida, en El Salvador, el equipo de Gustavo Huerta se impuso por 2-1, mientras que en la vuelta, fue un empate 2-2 que decretó el ascenso de Cobresal. De nada sirvieron los tres goles de Pablo Parra en la serie decisiva.

Dos finales muy distintos

En 2022, Cobreloa nuevamente pasó directo a la final del playoff donde se vio las caras con Deportes Copiapó. En la ida, en el Luis Valenzuela Hermosilla, los loínos lograron una igualdad sin goles, que los dejaba con la primera opción para la vuelta en Calama.

El duelo decisivo fue categórico: Copiapó goleó como visita a Cobreloa por 5-0, en un partido donde algunos todavía ven fantasmas.

Este domingo la caída fue más estrecha, pero mucho más dolorosa para los sufridos hinchas del Zorros del Desierto. Luego de ir perdiendo por 2-0, los dirigidos por César Bravo lograron empatar sobre el final del partido.

Pero el destino tenía preparado el destino más cruel posible: a los 95′, los loínos tuvieron un remate en el vertical que les hubiera dado el anhelado retorno a la Liga de Primera.

El rebote alejó la pelota de las mallas y en la contra, Deportes Concepción tuvo un remate que también golpeó un parante, pero entró. Definitivamente, algo tienen las Liguillas de Ascenso que se definen en Calama.

