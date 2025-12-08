;

La insólita razón que obliga a reprogramar la final del Mundial Junior de Hockey en el Estadio Nacional: las Diablas levantaron duro reclamo

La selección nacional juvenil se manifestó en redes sociales a raíz de una insólita situación que pone en riesgo el normal desarrollo de la final del torneo que se está disputando en Chile.

Una grave denuncia remeció este lunes al Mundial Junior Femenino de Hockey Césped (Sub 21) que se está disputando en Chile en el Estadio Nacional.

A través de redes sociales, las “Diablas Junior”, la selección chilena juvenil de la especialidad, levantaron un duro reclamo por una insólita situación que pone en riesgo el normal desarrollo de la final del torneo.

“¡Insólito! ¡La final de nuestro Mundial no se puede jugar en el Nacional!”, parte el escrito publicado en Instagram.

“Hace más de un año nuestro país empezó a organizar el Mundial juvenil de hockey césped. ¡Un evento histórico! La organización ha sido excelente y todo iba perfecto. Pero...”, continúa.

Luego, el texto emitido por la capitana Florencia Barrios señala: “Solo hace unos días nos enteramos sobre la extensión del festival de metal aledaño al estadio de hockey que se llevará a cabo a la misma hora de la final”.

“La administración del estadio autorizó un cambio de última hora y trasladaron este evento del Monumental al lado de nuestras canchas. Nuestra final es a las 8PM y los conciertos parten mucho antes y terminan a las 12 de la noche. ¿Cómo quieren que se juegue? ¿Han medido los decibeles? ¿Qué pasará con la transmisión de TV que va a más de 100 países?”, agrega.

Finalmente, el comunicado cierra con una crítica directa a las autoridades: “Exigimos que se respete al deporte. Nuestro evento fue organizado hace más de un año. La final merece respeto. Es el rostro de Chile. Todo este problema nos desprestigia a nivel internacional. Así será difícil que nos den otros eventos”.

Cabe destacar que la final del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped estaba fijada para el sábado 13 de diciembre a las 20:15, aunque ahora se tuvo que reprogramar para las 11:15 horas.

En tanto, las “Diablas Junior” ayer vencieron por 6-1 a Zimbabue y siguen en carrera para quedar entre las mejores 17 del certamen.

